Trumps Neue Medienstrategie: Bannungen und rechte Influencer

Der US-Präsident setzt auf ein neues Verhältnis zur Medienlandschaft: Der Bann der Nachrichtenagentur Associated Press und die Zulassung rechter Podcasts signalisieren den Wandel.

Donald Trump s (78) Vize J.D. Vance (40) machte auf der Münchner Sicherheitskonferenz klar, dass Europa und die Ukraine sich nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen können. In Washington wurden zwei 27-Jährige für den Präsidenten tätig und verbannten die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) auf unbestimmte Zeit aus dem Oval Office und der Air Force One.

Grund für den Bann, der die gesamte US-Medienlandschaft alarmierte: Die Agentur, die seit rund 170 Jahren aus dem Oval Office berichtet, schreibt weiterhin vom „Golf von Mexiko“ anstatt wie von Trump verordnet vom „Golf von Amerika“. Taylor Budowich (27), Trumps Vize-Stabschef, schrieb auf dem sozialen Netzwerk „X“: „Die AP ignoriert die rechtmäßige geografische Namensänderung des Golfs von Amerika. Diese Entscheidung … zeigt das Engagement der Agentur für Fehlinformationen.“Als ein AP-Journalist am Freitagnachmittag in das Oval Office wollte, um bei der Unterzeichnung einer neuen Verordnung dabei zu sein, stellte sich Trumps blonde Sprecherin im Weg. „Dies ist ein weiterer Versuch des Weißen Hauses, unsere Organisation für ihren unabhängigen Journalismus zu bestrafen“, erklärte AP-Chefredakteurin Julie Pace (42). Der Bann behindere „den Zugang der Öffentlichkeit zu unabhängigen Nachrichten und verstößt gegen das in der Verfassung verankerte Recht auf Meinungsfreiheit“. Trumps Pressesprecherin zeigte sich unbeeindruckt. Bereits am Mittwoch hatte sie sich vor dem empörten Presse-Chor aufgestellt und knallhart erklärt: „Niemand hat das Recht, ins Oval Office zu gehen und dem Präsidenten Fragen zu stellen. Das ist eine Einladung.“ Als eine CNN-Reporterin wissen wollte, ob andere Medien, die sich nicht an Trumps Sprachvorgaben halten, auch verbannt würden, machte sie diese Ansage: „Wenn wir glauben, dass Lügen verbreitet werden, ziehen wir die Lügner zur Rechenschaft. Es ist ein Fakt, dass das Gewässer vor der Küste von Louisiana Golf von Amerika heißt. Nicht nur hier, sondern auch im Rest der Welt!“Der Bann der AP und die unnachgiebige Haltung Trumps gegenüber Journalisten, die nicht seinen Vorgaben entsprechen, sind nur die Spitze des Eisbergs. Immer mehr rechte „Bro-Podcasts“ und „Influencer“, die Trump wesentlich zum Wahlsieg verholfen hatten, werden bei den Pressekonferenzen zugelassen. So ließ Leavitt kürzlich die Frage eines Moderators des Podcasts „Ruthless“ (Rücksichtslos) zu: „Haben die Medien bei der Berichterstattung über Abschiebungen den Kontakt zur Realität verloren?“, wollte John Ashbrook wissen. Leavitts knappe Antwort: „Ja.“ Der Influencer erklärte wenig später in einem Podcast: „Ich habe mich im Raum umgesehen und gedacht: Wir haben schon gewonnen ...





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TRUMP MEDIEN BANNUNG POLITIK RECHTE INFLUENCER

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wer ist der neue Außenminister?: Marco Rubio - einer der wenigen 'Normalen' an der Seite TrumpsTrump macht Marco Rubio zum Außenminister, einen alten Rivalen. Für die Europäer ist das eher eine gute Nachricht, nach dem Motto: Einer der wenigen Vernünftigen. Sie sollten sich nicht zu früh freuen.

Weiterlesen »

Trumps Amtseinführung: Prominente und Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und der PolitikDonald Trumps Amtseinführung zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten war ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis, das Prominente aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Politik anlockte.

Weiterlesen »

Der neue US-Machtanspruch fordert ein Signal der Stärke aus der EUPolen, Deutschland und Frankreich müssen für die EU die Beziehungen zu Trump schnell unter Wahrung von Europas Interessen neu bestimmen, mahnt unser Autor.

Weiterlesen »

Neue Machthaber in den USA: Trumps Oligarchen der TechweltDie Oligarchen der Techwelt haben nun direkten Zugang zum politisch mächtigsten Mann der Welt. Und jetzt?

Weiterlesen »

Trumps Amtsantritt: Welche Promis der neue US–Präsident erwartetIn Washington sind die Vorbereitungen für die Vereidigung Donald Trumps in vollem Gange.

Weiterlesen »

Augsburg: Neue Läden, neue Bänke: Diese Veränderungen stehen in der City-Galerie anDerzeit gibt es einige Leerstände in der Ladenpassage. Hinter verschlossenen Türen arbeiten bereits die Nachmieter am Einzug.

Weiterlesen »