Ein neues Atomwettrüsten wird gerade für die USA und Europa gefährlich. Immerhin scheint die Atomgefahr für die Ukraine gebannt.

ist in großer Sorge, wenn es um die Atomrüstung der Supermächte geht. Der russische Präsident Wladimir Putin aber liebt auch beim Thema Atomwaffen das Spiel mit verwirrenden Signalen: Zuletzt führte Putin dem US-Präsidenten und der Weltöffentlichkeit demonstrativ seinen Atomkoffer vor.

Beimließ Putin einen Marineoffizier nicht nur den sogenannten Tscheget gut sichtbar tragen, der Soldat durfte sogar Reportern bestätigen, dass es sich um den Atomkoffer handelt. Nur folgte der Atomprotzerei später hinter verschlossenen Türen offenbar ein Zugeständnis: Russland wird die zuletzt wiederholte Drohung, es könne imHauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Die Festlegung der drei Präsidenten in ihrer Abschlusserklärung, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden, sei ein „starkes Signal an die Ukraine“. Diese Deutung verbreiten nach Informationen unserer Redaktion nun Diplomaten.