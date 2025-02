Trumps Rückkehr: Europa im Wandel

Eine neue Umfrage des European Council on Foreign Relations (ECFR) zeigt, dass Trumps Politik in Europa zu einem Wandel in der öffentlichen Meinung und in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten führt. Das Misstrauen gegenüber Trumps Politik steigt, das Verhältnis zur EU wird als transaktionsorientiert betrachtet und die Europäer sind offen für pragmatische Lösungen im Handelskrieg mit China.

Trump s Rückkehr an die Macht beschäftigt nicht nur Europa s Führungsriege, sondern hat auch die öffentliche Meinung in Bezug auf Außenpolitik und andere Fragen grundlegend verändert. Eine neue Umfrage des European Council on Foreign Relations (ECFR) in elf EU-Ländern, Großbritannien, der Schweiz und der Ukraine zeigt, dass das Misstrauen gegenüber Trump s Politik in Europa zunimmt. Die Umfrage deckt mehrere interessante Entwicklungen auf.

Zunächst hat sich in Europa – auch dank Trump – der Blick auf die Aussicht auf Frieden in der Ukraine geschärft. In allen vom ECFR befragten europäischen Ländern wird nun eine Verhandlungslösung als wahrscheinlich angesehen. Selbst in Ländern wie Estland, wo noch vor sechs Monaten die Hoffnung auf einen ukrainischen Sieg überwogen hat, hat sich das Meinungsbild deutlich gewandelt. Militärische Rückschläge könnten ein Grund für dieses Umdenken sein, vermutlich aber auch Trumps Versprechen, Frieden in der Region zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das veränderte Verhältnis der Europäer zu den Vereinigten Staaten. In weiten Teilen Europas überwiegt heute die Auffassung, dass Washington nicht länger ein „Verbündeter“ der EU ist. Für viele, auch in den angestammten transatlantischen Hochburgen wie Dänemark und Polen, ist der einstige Verbündete jenseits des Atlantiks nur noch ein Faktor, der Europa zunehmend in die zweite Reihe drängt. Die Umfrage zeigt außerdem einen Rechtsruck in Europa, der von Trumps Rhetorik und Politik beflügelt wird. Europäische Rechtsextremisten sehen in Trumps Rückkehr eine Chance, ihre Position zu stärken.





