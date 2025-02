Trumps Russlandpolitik: USA fordern von Europa mehr Eigenverantwortung

Donald Trumps Team reist nach München, um die neue US-Politik im Rahmen des Ukraine-Krieges zu präsentieren. Die Botschaft ist klar: Die USA unterstützen Europa, aber die Europäer müssen mehr für ihre Sicherheit tun. Trumps Sicherheitsberater betont, dass Europa den Ukraine-Konflikt selbst in die Hand nehmen muss.

Ab Freitag steht der erste große Auftritt der neuen US-Regierung im Ausland an. Die entscheidenden Macher der Außen- und Verteidigungspolitik aus Donald Trump s zweiter Amtszeit sind dabei: Vizepräsident J.D. Vance , Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, der Ukraine -Beauftragte Keith Kellogg, dazu eine große Zahl von Senatorinnen und Senatoren aus beiden politischen Lagern. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, den Ukraine -Krieg so rasch wie möglich zu beenden.

Im Wahlkampf hatte er geprahlt, er werde das am ersten Amtstag erreichen. Inzwischen spricht er von sechs Monaten. Am Mittwoch wird Trumps Team in München eine klare Botschaft senden: Die USA werden Europa nicht allein mit der russischen Aggression im Stich lassen, aber die Europäer müssen selbst viel mehr für ihre Sicherheit und die der Ukraine tun.Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz hat dies sehr deutlich gemacht mit seiner Ansage: „Europäer sollten den Ukraine-Konflikt besitzen.“ Die Europäer sollten sich für den Ukraine-Konflikt verantwortlich fühlen. „Europa muss die Sicherheitsgarantien übernehmen. In München wird eine europäische Sicherheitstruppe aus europäischen Soldaten ein prominentes Thema sein. Wenn die Europäer Absicherungen von den USA wollen, werden sie erfahren, dass Trump dazu nicht bereit ist.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

USA Russland Ukraine NATO Europa Sicherheit J.D. Vance Donald Trump

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 21:54 Kallas widerspricht Trump: Europa unterstützt Ukraine mehr als USA +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Trumps Radikaler Umbau der USA - Eine Gefahr für Europa?Der Artikel analysiert Trumps Agenda als radikalen Umbau der USA mit Fokus auf Feindschaft zu allen linken Kräften, Faktencheckern, unabhängigen Medien, Bürgerrechten, internationalen Verpflichtungen und Minderheiten. Trumps komfortabler Wahlsieg und die Unterstützung durch eine gehirngewaschene Basis werden als bedrohlich wahrgenommen. Der Artikel warnt vor Trumps Angriff auf den Rechtsstaat und fordert eine Gegenbewegung. Besonders Europa wird von Trumps aggressiven Außenpolitik-Ansätzen bedroht. Die Artikel stellt auch die Frage, ob sich die EU in dieser neuen Situation bewähren kann.

Weiterlesen »

'Ein Europa ohne die USA kann sich nicht verteidigen' - Thomas Jäger erklärt Trumps AußenpolitikTrumps außenpolitische Ambitionen lassen Beobachter rätseln. Beispiel Ukraine: Lässt er sie fallen oder nicht? Steht und fällt damit auch Europa? Politik-Professor und USA-Experte Thomas Jäger gibt Antworten.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Wie Europa auf Trumps Pläne reagiertUS-Präsident Trump will mit Putin über Frieden in der Ukraine verhandeln. Zahlreiche europäische Staaten pochen darauf, mit am Verhandlungstisch zu sitzen.

Weiterlesen »

Kritik und Sorge in Europa wegen Trumps Ukraine-Gespräche mit PutinUS-Präsident Donald Trumps Strategie für Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin über die Ukraine hat in Europa teils Kritik und Sorgen hervorgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einem 'Diktatfrieden' auf Kosten der Ukraine, Verteidigungsminister Boris Pistorius kritisierte die öffentlichen US-Zugeständnisse an Putin. Die Europäer sollen bei den Gesprächen nicht am Katzentisch sitzen, forderte Pistorius und betonte die Bedeutung einer dauerhaften Friedensvereinbarung.

Weiterlesen »

Trumps Waffenstillstandspläne - Eine Gefahr für die Ukraine und EuropaDonald Trumps Umgang mit den Waffenstillstandsverhandlungen im Ukraine-Krieg wird als sicherheitspolitische Gefahr für Europa wahrgenommen. Die Drohung eines Diktatfriedens und die fehlende Sicherheitsgarantie für die Ukraine nach einem Waffenstillstand treiben Ängste in Kiew, Berlin und Paris. Es wird befürchtet, dass die USA durch die Einseitigkeit des Plans die Sicherheit Europas gefährden und Putin als Sieger aus dem Konflikt hervorgang.

Weiterlesen »