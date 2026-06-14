Trumps umstrittener Geburtstag: UFC-Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag mit einem Kampfsportspektakel der UFC direkt vor dem Weißen Haus. Kritiker sehen darin eine private Inszenierung und reichten Klage ein - ohne Erfolg.

Donald Trump wird an diesem Sonntag 80 Jahre alt - und feiert seinen Geburtstag mit einem Spektakel, das in Washington für Kontroversen sorgt. Direkt vor dem Weißen Haus, auf dem Südrasen des Amtssitzes, steigt ab 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am Montag) eine Veranstaltung der Ultimate Fighting Championship ( UFC ).

In einer eigens errichteten achteckigen Arena, umgeben von Tribünen für mehr als 4000 Zuschauer und überdacht von einer riesigen Kuppel namens 'The Claw', werden martialische Käfigkämpfe ausgetragen. Offiziell wird das Event mit den Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA begründet, der allerdings erst am 4. Juli stattfindet.

Für viele Kritiker ist der wahre Anlass jedoch klar: Es ist ein persönliches Geschenk für den Präsidenten, der sich als großer Fan des Kampfsports und Freund von UFC-Boss Dana White zeigt. White hatte Trump im Wahlkampf unterstützt. Schon im Vorjahr hatte Trump seinen 79. Geburtstag mit einer Militärparade gefeiert, die ebenfalls auf heftige Kritik stieß.

Auch damals war ein offizieller Anlass vorgeschoben worden - der 250. Gründungstag des US-Heeres. Die Inszenierung mit Panzern, Fallschirmspringern und Helikoptern wirkte jedoch wie eine persönliche Hommage an den Präsidenten. Die UFC-Veranstaltung ist nicht nur aufgrund ihres Ortes umstritten.

Mixed Martial Arts (MMA), die Kampfsportart der Liga, gilt als besonders brutal: Techniken aus Boxen, Ringen, Kickboxen, Karate und Jiu-Jitsu werden eingesetzt, wobei es oft zu blutigen Verletzungen, Knochenbrüchen oder Bewusstlosigkeit kommt. In Deutschland wurden die Kämpfe Anfang der 2000er Jahre als Schmuddelsport angesehen und zeitweise im Fernsehen verboten. In den USA hingegen ist MMA populär, vor allem bei Männern. Trump selbst hat mehrfach als Zuschauer an UFC-Events teilgenommen.

Die Nähe zur Machtzentrale der USA sorgt jedoch für Unmut: Straßen rund um das Weiße Haus sind weiträumig abgesperrt, im nahen Ellipse-Park wird ein Fan-Fest abgehalten, zu dem mehr als 120.000 Besucher erwartet werden. Bereits Tage vor dem Event liefen Fans in UFC-Shirts durch Washington. Der 18-jährige Jordan aus Virginia sagte, er finde es 'etwas seltsam', dass die Kämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses stattfinden, freue sich aber auf die Kämpfe. Nicht alle teilen diese Vorfreude.

Gegner des Events reichten eine Klage gegen die Nutzung des Weißen Hauses für ein privates, gewinnorientiertes Sportevent ein. Sie warfen Trump vor, UFC-Boss Dana White und dessen Unternehmen Zugang zum Regierungssitz zu gewähren, um Werbe- und Branding-Möglichkeiten zu schaffen. Das Gericht wies die Klage ab, unter anderem mit der Begründung, die Einwände seien zu spät eingebracht worden. Zusätzliche Kritik entzündet sich an einer Aktientransaktion Trumps: Ende März erwarb er Aktien des UFC-Mutterkonzerns TKO im Wert von bis zu 50.000 Dollar.

Zudem wird das Kampfspektakel auf Paramount+ übertragen, einem Streamingdienst, der hinter dem Software-Milliardär Larry Ellison steht, einem Trump-Unterstützer. Gegner vermuten, dass das Event genutzt wird, um dem Anbieter neue Abonnements zu bescheren. Auch die Protestbewegung 'No Kings' (Keine Könige), die mit Massendemonstrationen gegen Trump bekannt wurde, beteiligt sich an den Aktionen.

Wie schon im Vorjahr rufen die Organisatoren landesweit zu Veranstaltungen auf, die zeitgleich mit dem Kampfspektakel stattfinden - wenn auch nicht als klassische Straßendemonstrationen, sondern eher als symbolische Proteste gegen die Vermischung von Politik und Kommerz





nordbayern / 🏆 33. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump UFC Geburtstag Weißes Haus Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kommentar von 'nd.DerTag' zum MMA-Kampf vor dem Weißen HausBerlin (ots) - Wenn sich die Politik in den Sport einmischt, dann wird es in der Regel ungemütlich. Das kann man gerade bei der laufenden Fußball-WM der Männer beobachten. Ein Sportfest, das Völker und

Read more »

UFC Freedom 250: Spektakuläres MMA-Event erstmals auf dem Rasen des Weißen HausesHistorisches Sportereignis: Das UFC veranstaltet erstmals einen Profi-Kampfabend auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington. Das Event "UFC Freedom 250" fällt mit Donald Trumps 80. Geburtstag und den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der USA zusammen. Top-Kämpfer wie Ilia Topuria und Alex Pereira treten an. Präsident Trump und UFC-Boss Dana White sind enge Verbündete.

Read more »

Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus? – Gericht fällt EntscheidungAn Trumps Geburtstag diesen Sonntag soll es vor dem Weißen Haus Käfigkämpfe geben. Eine Initiative will das verhindern – jetzt hat das Gericht entschieden.

Read more »

Trump lässt Kampfsport-Spektakel vor dem Weißen Haus aufbauenDonald Trump (79) hat einen Ring vor dem Weißen Haus aufbauen lassen, um anlässlich seines 80. Geburtstags ein Kampfsport-Spektakel zu veranstalten. Die provisorische Arena 'The Claw' ist vor dem Weißen Haus errichtet worden und wird von mehr als 4000 Zuschauern besucht werden. Die Kosten für das Ereignis sind umstritten und mehrere Bundesbehörden haben bei der Planung und Sicherheit mitgeholfen.

Read more »