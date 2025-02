Trumps Waffenstillstandspläne - Eine Gefahr für die Ukraine und Europa

Donald Trumps Umgang mit den Waffenstillstandsverhandlungen im Ukraine-Krieg wird als sicherheitspolitische Gefahr für Europa wahrgenommen. Die Drohung eines Diktatfriedens und die fehlende Sicherheitsgarantie für die Ukraine nach einem Waffenstillstand treiben Ängste in Kiew, Berlin und Paris. Es wird befürchtet, dass die USA durch die Einseitigkeit des Plans die Sicherheit Europas gefährden und Putin als Sieger aus dem Konflikt hervorgang.

Donald Trump und Wladimir Putin sprechen über ein Ende des Ukraine-Krieg s. Das wäre eigentlich eine gute Nachricht, denn das Gemetzel in Osteuropa muss endlich aufhören. Putin hat lange Zeit Gespräche verweigert. Aber die Art und Weise, wie Trump die Sache jetzt angeht, droht mit den angekündigten Waffenstillstand sverhandlungen eine sicherheitspolitische Katastrophe – für die Ukraine und für ganz Europa.

Nicht nur, dass sich Trump offenbar über die Köpfe der Ukrainer und der europäischen Verbündeten hinweg mit Putin verständigen möchte, als könnten beide einfach die Einflusszonen in europäischen Vasallenstaaten auswürfeln. Das muss in Kiew, Berlin und Paris als Schlag ins Gesicht empfunden werden. Wenn Trump wirklich einen Diktatfrieden plant, wie ihn sein Verteidigungsminister offiziell skizziert hat, käme er Putin auch in den zentralen Fragen so weit entgegen, dass sich der Kremlherrscher als Kriegsgewinner fühlen darf. Ein am Ende wohl kaum vermeidbarer – vorläufiger – Gebietsverzicht der Ukraine wäre nicht mal Verhandlungsmasse, sondern würde von den USA vorab als dauerhafte Trophäe auf den Tisch gelegt. Putin hätte zudem sein Kriegsziel erreicht, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern – obwohl die Allianz einschließlich der USA mehrmals per Gipfelbeschluss den Beitritt „unumkehrbar“ versprochen hat.Gleichzeitig duckt sich Washington aber weg bei der Frage, wie die Ukraine dann anders eine Sicherheitsgarantie gegen neue russische Angriffe bekommen soll. Für die Einhaltung eines Waffenstillstandes sollen die Europäer verantwortlich sein, denen dazu aber die militärischen Fähigkeiten und das atomare Abschreckungsarsenal fehlen. Ob sich Putin so von einem erneuten Überfall abhalten ließe oder die europäische Friedenstruppe in den nächsten Krieg verwickeln würde, ist offen. Noch gibt es die Hoffnung, dass Hergeths Skizze gar nicht den endgültigen Plan von Trump wiedergibt. Die Signale aus Washington – mit Sanktionsdrohungen an Putin und geplanten Rohstoff-Deals mit Kiew – sind ja widersprüchlich. Die Europäer müssen deshalb jetzt alles daransetzen, den US-Präsidenten von diesem Irrweg abzuhalten. Dass auf uns so oder so große Belastungen zukommen, ist nicht zu verhindern. Aber eine Lösung einseitig zulasten Kiews, bei der Putin als Sieger dasteht, brächte keinen dauerhaften Frieden. Sie wäre Verrat an der Ukraine und würde zusätzlich die Sicherheit Deutschlands und Europas bedrohen. Es wäre in den Augen der Welt zugleich ein Zeichen der Schwäche des selbsternannten Dealmakers im Weißen Haus. Das kann Trump eigentlich nicht riskieren wollen





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ukraine-Krieg Donald Trump Wladimir Putin Waffenstillstand Diktatfrieden Sicherheitsgarantie NATO Europa

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trumps Radikaler Umbau der USA - Eine Gefahr für Europa?Der Artikel analysiert Trumps Agenda als radikalen Umbau der USA mit Fokus auf Feindschaft zu allen linken Kräften, Faktencheckern, unabhängigen Medien, Bürgerrechten, internationalen Verpflichtungen und Minderheiten. Trumps komfortabler Wahlsieg und die Unterstützung durch eine gehirngewaschene Basis werden als bedrohlich wahrgenommen. Der Artikel warnt vor Trumps Angriff auf den Rechtsstaat und fordert eine Gegenbewegung. Besonders Europa wird von Trumps aggressiven Außenpolitik-Ansätzen bedroht. Die Artikel stellt auch die Frage, ob sich die EU in dieser neuen Situation bewähren kann.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Wie Europa auf Trumps Pläne reagiertUS-Präsident Trump will mit Putin über Frieden in der Ukraine verhandeln. Zahlreiche europäische Staaten pochen darauf, mit am Verhandlungstisch zu sitzen.

Weiterlesen »

Kritik und Sorge in Europa wegen Trumps Ukraine-Gespräche mit PutinUS-Präsident Donald Trumps Strategie für Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin über die Ukraine hat in Europa teils Kritik und Sorgen hervorgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einem 'Diktatfrieden' auf Kosten der Ukraine, Verteidigungsminister Boris Pistorius kritisierte die öffentlichen US-Zugeständnisse an Putin. Die Europäer sollen bei den Gesprächen nicht am Katzentisch sitzen, forderte Pistorius und betonte die Bedeutung einer dauerhaften Friedensvereinbarung.

Weiterlesen »

Ukraine-Invasion, Tag 1071: So hart treffen Trumps Kürzungen in der Entwicklungshilfe die UkrainePutin will nicht mit Selenskyj über Frieden verhandeln + Ölraffinerie in Russland getroffen + Der Nachrichtenüberlick am Abend.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Trumps Ukraine-Gesandter löst Empörung ausDie neue US-Regierung um Präsident Donald Trump und Ex-General Keith Kellogg will Russlands Krieg gegen die Ukraine beenden. Eine Lösung innerhalb von 24 Stunden wird nicht erreicht, trotzdem ruhen weiter große Hoffnungen auf Washington. Doch jetzt wird das Vertrauen erneut erschüttert.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 20:26 Trumps Berater fordert europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »