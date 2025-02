Trumps zweite Amtszeit könnte den DAX beflügeln - Parallelen und Unterschiede

Eine Analyse der DZ Bank zeigt Parallelen zwischen der ersten und zweiten Amtszeit von Donald Trump und ihren Auswirkungen auf den DAX. Während sich der DAX in den ersten drei Monaten nach Trumps erster Wahl um 10% erhöhte, liegt der Anstieg heute bei 13%. Doch es gibt auch gravierende Unterschiede, wie zum Beispiel die aktuelle konjunkturelle Lage und die politische Situation in den USA. Die Analyse wirft Fragen auf, ob der aktuelle Aufschwung des DAX anhalten kann und welche Rolle Trumps Politik dabei spielen wird.

Donald Trump s zweite Amtszeit könnte für den DAX positive Auswirkungen haben. Eine Analyse der DZ Bank zeigt Parallelen zur ersten Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten, in der der DAX in den ersten drei Monaten nach der Wahl um 10% anstieg. Heute liegt der Anstieg bei 13%. Allerdings gibt es auch gravierende Unterschiede. Damals folgten auf die Anfangseuphorie schwierige Monate. Nach vier Jahren Trump lag der DAX nur 19% höher, der Euro Stoxx sogar nur 9%.

Analyst Sören Hettler warnt vor einem anderen Umfeld: Während nach dem Brexit und dem Amtsantritt von Emmanuel Macron eine Aufbruchstimmung herrschte, ist heute von einem konjunkturellen Aufschwung nichts zu sehen. Zudem könnten die Auswirkungen von Trumps Politik stärker sein, da er nun freie Hand und die Unterstützung des Kongresses hat. Das KGV der im DAX vertretenen Unternehmen entwickelte sich in Trumps erster Amtszeit seitwärts, heute steigt es an. Aktuell liegt es mit 16 bereits auf einem deutlich erhöhten Niveau, während der langjährige Durchschnitt bei 13,4 liegt. Außerhalb der US-Märkte hat Südkorea DeepSeek, eine chinesische KI-Chatbot-App, landesweit gesperrt. Das Land argumentiert, dass ausreichende Datenschutzbestimmungen fehlen. In der Welt der Finanzdienstleistungen wechselte Klaus Hessberger, Leiter der Abteilung für Private-Equity-Kunden bei J.P. Morgan, zu Lazard, einem Konkurrenten. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat sich im Jahr 2024 ihre Marktführerschaft ausgebaut. Vorstandschef Mike Kammann wünscht sich von der neuen Bundesregierung mehr Mut in der Wohnungspolitik





