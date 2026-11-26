In Mannheim hat ein Truthahn versehentlich den Wasserhahn geöffnet und einen Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Das Tier wurde von der Feuerwehr in Obhut genommen.

in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim einen Wasserhahn aufgedreht, einen Wasserschaden verursacht und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete am Dienstagnachmittag eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses, dass sich Wasser über mehrere Stockwerke hinweg seinen Weg durch das Gebäude bahne.

Der Bewohner der mutmaßlich betroffenen Wohnung war aber zunächst nicht erreichbar. Als die Polizei vor Ort eintraf, drang aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss Wasserdampf. Die Feuerwehr gelangte schließlich per Drehleiter über ein gekipptes Küchenfenster in die betreffende Wohnung, wo sich im Badezimmer die Ursache der Wohnungsflutung offenbarte: „Ein Waschbecken lief bei geöffnetem Wasserhahn munter über.

Advertisement

Advertisement

“ Das heiße Wasser verteilte sich demnach in der Wohnung und offenbar auch in die darunterliegenden Stockwerke.. Und im Waschbecken lag Tierfutter, so die Polizei. Die Feuerwehr rettete den Truthahn und eine Katze aus der verwahrlosten und überschwemmten Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liege die Vermutung nahe, dass der gefiederte Bewohner bei der Futtersuche versehentlich den Wasserhahn betätigt und damit den Wasserschaden verursacht habe.