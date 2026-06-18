Tschechien und Südafrika trennen sich 1:1 im Duell der Verlierer

Beide Teams stehen nach dem Unentschieden in der Gruppe A unter Zugzwang für das letzte Gruppenspiel.

Im Duell der Verlierer der Gruppe A bei der Männer- Fußball -WM trennen sich Tschechien und Südafrika mit 1:1. Beide Mannschaften stehen dadurch vor ihrem letzten Gruppenspiel unter großem Druck.

Die erfahrenen Trainer Miroslav Koubek und Hugo Broos, beide 74 Jahre alt, hatten ihre Teams nach den Auftaktniederlagen deutlich umgestellt. Südafrika zeigte sich zu Beginn erneut anfällig. Bereits in der 6. Minute brachte Tomáš Sadílek die Tschechen in Führung, nachdem ein harmloser Einwurf aus der eigenen Hälfte die südafrikanische Abwehr komplett aushebelte.

Danach verlor Tschechien jedoch das Spiel aus der Hand und Südafrika kam besser zurecht, konnte sich jedoch keine klaren Torchancen erarbeiten. Bitter für Südafrika: Mittelfeldspieler Mokoena sah als erster Spieler des Turniers die zweite Gelbe Karte und ist im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea gesperrt. Das Niveau der Partie blieb auch in der zweiten Halbzeit niedrig, mit kaum nennenswerten Torszenen. Auch die zweite Trinkpause brachte keine Wendung.

Südafrika präsentierte sich taktisch und technisch begrenzt. Später erhielt Südafrika einen umstrittenen Handelfmeter, nachdem Torhüter Sulc einen Schuss mit der Hand abwehrte. Der gesperrte Mokoena nahm sich den Ball und verwandelte souverän zum Ausgleich. Das Spiel endete 1:1.

Die Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA, eine dreifache Mutter und erst die zweite Frau, die ein WM-Spiel leitet, hatte bis zur Elfmeterentscheidung eine unauffällige Partie gezeigt. Tschechien trifft im letzten Gruppenspiel auf Co-Gastgeber Mexiko und muss sich deutlich steigern, um erstmals seit 1990 wieder das Achtelfinale zu erreichen. Südafrika benötigt im Spiel gegen Südkorea einen Sieg, um bei ihrer dritten WM-Teilnahme überhaupt erstmals die K.o. -Runde zu erreichen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Gruppe A Tschechien Südafrika Fußball Gruppenphase Achtelfinale Miroslav Koubek Hugo Broos Tori Penso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Tschechien trifft auf Südafrika - Premieren-Duell in Group AIm zweiten Spieltag der Gruppe A bei der WM 2026 kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Tschechien und Südafrika. Die Tschechen nach ihrer Auftaktniederlage gegen Südkorea unter Druck, Südafrika will nach dem Qualifikationserfolg selbstbewusst auftreten. Das Spiel findet im Atlanta-Stadion statt und wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit live übertragen.

Read more »

WM-Übertragung heute live: Tschechien - Südafrika im Free-TV, Stream & TickerTschechien und Südafrika wollen die Chance auf ein Weiterkommen wahren. Die Schiedsrichter-Ansetzung ist historisch. Übertragung im Free-TV und alle Infos.

Read more »

WM 2026: Tschechien vs. Südafrika heute live im Free-TV, Joyn-Stream & LivetickerFür Tschechien und Südafrika steht der richtungsweisende 2. Spieltag in der Gruppe A bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. Im spektakulären Atlanta-Stadion treffen die beiden Nationen aufeinander. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Read more »

Tschechien gegen Südafrika bei der WM 2026: Übertragung heute live im TV und StreamTschechien und Südafrika treffen am zweiten Spieltag der WM 2026 aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zu Anstoß, Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Read more »