Tschechien und Südkorea treffen in der zweiten WM-Runde aufeinander

Tschechien und Südkorea stehen vor dem ersten Auftritt bei der Fußball-WM 2026 und bereits ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die K.-o.-Phase. Beide Nationen hoffen, dass sie an die erfolgreiche Heim-WM 2002 anknüpfen können. Tschechien bekommt es anschließend mit Südafrika und Gastgeber Mexiko zu tun, und Südkorea trifft ebenfalls noch auf Mexiko und Südafrika.

Nachdem das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika beendet war, geht die Fußball-WM 2026 direkt in die nächste Runde. In der Nacht auf Freitag treffen Tschechien und Südkorea im zweiten Spiel des Turniers aufeinander.

Beide Nationen stehen vor dem ersten Auftritt bei diesem Turnier und bereits ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die K.-o. -Phase. Tschechien, nach 20 Jahren Abstinenz, ist wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei, und Südkorea, souverän und ohne Niederlage qualifiziert, reist mit großen Ambitionen nach Mexiko. Die Übertragung beginnt um 3.50 Uhr, und der Anstoß erfolgt um 4 Uhr deutscher Zeit





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