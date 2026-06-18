Tschechien vor dem WM-Aus: Schick erneut glücklos, Südafrika rettet Punkt

Die tschechische Nationalmannschaft steht nach einem 1:1 gegen Südafrika kurz vor dem Aus bei der WM. Stürmerstar Patrik Schick blieb erneut ohne Treffer und vergab Chancen. Ein Handelfmeter in der Schlussphase sicherte Südafrika einen Punkt.

Patrik Schick steht mit Tschechien vor dem WM-Aus - auch weil der Stürmer selbst erneut unglücklich agiert. Die tschechische Nationalmannschaft steht nach dem 1:1-Unentschieden gegen Südafrika mit dem Rücken zur Wand und benötigt im letzten Gruppenspiel gegen Mexiko zwingend einen Sieg, um das Achtelfinale zu erreichen.

Das Gleiche gilt für die Südafrikaner, die parallel gegen Südkorea gewinnen müssen. Unter der Leitung der erst zweiten WM-Schiedsrichterin Tori Penso brachte Michal Sadilek Tschechien ganz früh in Führung, doch Teboho Mokoena glich in der Schlussphase per Handelfmeter aus. Die Mannschaft von Trainer Jaroslav Šilhavý zeigte nach dem schnellen Führungstor eine schwache Leistung, wurde passiv und ließ den Außenseiter zurück ins Spiel kommen. Stürmerstar Patrik Schick blieb erneut hinter den Erwartungen zurück.

Nach seinem enttäuschenden Auftritt beim 1:2 gegen Südkorea, bei dem er nur elf Ballkontakte hatte und ohne Torschuss blieb, konnte er auch gegen Südafrika nicht überzeugen. Bereits nach 45 Sekunden verpasste er eine große Chance, als er am Fünfer frei zum Kopfball kam, den Ball aber nicht aufs Tor brachte. Später vergab er erneut eine klare Gelegenheit.

Seine Mitspieler, allen voran Kapitän Ladislav Krejčí, betonten zwar, weiterhin auf ihn zu setzen, doch Schicks mangelnde Treffsicherheit und sein fehlender Einfluss auf das Spiel werden zunehmend zum Problem für die Tschechen. Südafrika rettete den Punkt dank der Kaltschnäuzigkeit von Teboho Mokoena, der in der 83. Minute den von Schiedsrichterin Penso gegebenen Handelfmeter sicher verwandelte. Zuvor hatte sich die tschechische Abwehr zu einem unglücklichen Moment entschieden.

Die Amerikanerin Penso, die in der Nachfolge der Pionierin Stéphanie Frappart agierte, zeigte eine souveräne Leistung und traf mit ihrer sofortigen Entscheidung bei einem Handspiel im Strafraum die richtige Wahl. Nach dem Spiel haderte Tschechiens Trainer Šilhavý mit der mangelnden Konsequenz seiner Mannschaft, die nach dem frühen Tor das Spielgeschehen aus der Hand gab und keine weitere Torchancen nutzen konnte. Für Tschechien bedeutet das Unentschieden eine massive Standortbeschreibung.

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist das Weiterkommen nur noch theoretisch möglich, da selbst ein Sieg gegen Mexiko nicht garantiert ausreicht, wenn Südafrika gegen Südkorea punktet. Die道德ische Belastung für das Team ist groß, insbesondere weil der wichtigste Spieler, Patrik Schick, seine Form nicht findet. Die Angriffsschwäche der Tschechen, die nur ein Tor aus zwei Spielen erzielten, offenbart tiefgreifende Probleme, die im letzten Gruppenspiel nicht einfach zu beheben sein werden





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