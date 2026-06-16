Tschechien vs. Südafrika: Die K.o.-Phase steht auf dem Spiel

Die tschechische Nationalmannschaft trifft in der Gruppe A der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Südafrika. Beide Nationen kämpfen um die K.o.-Phase und wollen ihre Tragweite bei dieser Endrunde unter Beweis stellen.

Für Tschechien und Südafrika steht der richtungsweisende 2. Spieltag in der Gruppe A bei der Fußball - Weltmeisterschaft 2026 an. Im spektakulären Atlanta-Stadion treffen die beiden Nationen aufeinander.

Bereits um eine Vorentscheidung im Kampf um die K.o. -Phase. Für die tschechische Nationalmannschaft, die im ersten Gruppenspiel mit 1:2 gegen Südkorea unterlag, ist es das erste Duell mit Südafrika bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Fußballfans in Deutschland können sich auf eine angenehme Anstoßzeit freuen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel zur besten Sendezeit um 18:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Die Mannschaft von Trainer Miroslav Koubek bewies in der Qualifikation absolute Nervenstärke. Über die europäischen Playoffs setzte sich das Team in dramatischen Elfmeterschießen gegen die Republik Irland und Dänemark durch. Angeführt von Star-Stürmer Patrik Schick und dem erfahrenen Mittelfeld-Motor Tomáš Souček wollen die Tschechen bei dieser Endrunde eine tragende Rolle spielen. Die Bafana Bafana stürmt mit viel Selbstbewusstsein in dieses Match.

Nach dem ersten Platz in der CAF-Qualifikationsgruppe C und dem Eröffnungsspiel gegen Mexiko müssen die Südafrikaner nun gegen die Europäer punkten. Im Fokus stehen dabei vor allem Angreifer Lyle Foster und der reaktionsschnelle Keeper Ronwen Williams. Das gigantische Atlanta-Stadion zählt mit einer Höhe von über 90 Metern zu den markantesten Arenen der WM. Die Heimstätte der Atlanta United (MLS) besticht durch ein verschließbares Dach sowie einen umlaufenden 360-Grad-Videoring.

Über 70.000 Fans werden für eine atemberaubende Kulisse sorgen. Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Noch nie zuvor standen sich die beiden Nationen bei einer WM-Endrunde gegenüber. Da es auch in der Historie kaum Pflichtspiel-Begegnungen gab, erwartet die Fans ein völlig offenes und unberechenbares Match, in dem Kleinigkeiten über den Einzug in die K.o. -Runde entscheiden werden





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Fußball Weltmeisterschaft 2026 Tschechien Südafrika Gruppe A

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