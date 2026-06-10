Die tschechische Nationalmannschaft hat mit der Berufung des 71-jährigen Trainers Miroslav Koubek einen Generationswechsel eingeläutet. Mit einer Mischung aus erfahrenen Bundesliga- und Premier-League-Spielern sowie aufstrebenden Talenten aus der heimischen Liga soll die Qualifikation für die WM 2026 gelingen. Im Mittelpunkt steht Torjäger Patrik Schick, der nach Verletzungen wieder in Form ist. Die Nation träumt von einer Rückkehr auf die große Bühne.

Die tschechische Nationalmannschaft steht vor einer aufregenden neuen Ära. Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Pavel Nedved im Jahr 2025, der zunächst als师徒 für Unruhe sorgte, fand der Verband mit Miroslav Koubek einen erfahrenen Nachfolger.

Der 71-jährige Koubek, der bereits in der tschechischen Liga große Erfolge feierte, übernahm im Dezember 2025 das Amt. Seine Nominierung für die anstehenden Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2026 sorgte für Aufsehen, weil er viele junge Talente aus der heimischen Liga berief, aber auch bewährte Kräfte aus dem Ausland einsetzte. Besonders ins Auge fällt die Berufung von Patrik Schick, dem Bundesliga-Torjäger von Bayer 04 Leverkusen, der nach Verletzungsproblemen wieder zu alter Stärke findet.

Schick verkörpert die Hoffnung einer ganzen Nation, die nach der verpassten Teilnahme an der WM 2022 in Katar nun wieder von der Rückkehr auf die große Bühne träumt. Die Mannschaft, eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Tomáš Souček von West Ham United und aufstrebenden Talenten wie Adam Hložek von der TSG Hoffenheim, soll unter Koubeks Führung eine neue Identität entwickeln. Die Fans hoffen auf eine Rückkehr zu den glorreichen Zeiten der tschechischen Fußballgeschichte, als das Team regelmäßig in Endrunden glänzte.

Die Qualifikationsgruppe ist anspruchsvoll, doch der Kader, gespickt mit Spielern aus Top-Ligen wie der Premier League, Bundesliga und Ligue 1, gibt Anlass zur Optimismus. Koubek, bekannt für seine akribische Arbeit und sein taktisches Geschick, muss es schaffen, die individuelle Klasse zu einer schlagkräftigen Mannschaft zu formen. Die ersten Testspiele deuten auf einen vielversprechenden Ansatz hin, mit einem betont offensiven Spiel, das auf die Stärken von Schick und Co. zugeschnitten ist. Die Nation blickt gespannt auf den 12.

September 2025, wenn das erste Qualifikationsspiel ansteht. Sollte die Mannschaft die Gruppe überstehen, würde dies nicht nur den sportlichen Erfolg bedeuten, sondern auch das Selbstbewusstsein des tschechischen Fußballs nach Jahren des Umbruchs stärken. Die Erwartungen sind hoch, doch der Weg ist steinig. Verletzungen, Formschwankungen und die typischen Unwägbarkeiten des Fußballs könnten den Traum von der WM-Teilnahme platzen lassen.

Doch die Aussicht auf eine junge, hungrige Mannschaft um einen erfahrenen Trainer lässt viele Fans von einem neuen Fußballmärchen träumen - ähnlich wie 1996, als die Tschechen Europameister wurden. Die Gegenwart zeigt jedenfalls eine vielversprechende Mischung aus Erfahrung und Jugend, die in den kommenden Jahren reifen könnte. Obwohl die unmittelbare Vergangenheit nach dem Amtsantritt von Legende Pavel Nedved zunächst wie ein Fehlstart wirkte, hat sich die Mannschaft unter Koubek bereits stabilisiert.

Die Nominierung des Kaders für die anstehenden Spiele spricht für eine klare Linie: Die天选之子 einer neuen Generation, angeführt von Spielern wie Patrik Schick, sollen das Land wieder international glänzen lassen. Der Fokus liegt auf der Qualifikation, doch die Vision reicht weiter: Die tschechische Nationalmannschaft möchte dauerhaft zu den Top-Nationen in Europa zurückkehren. Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieser Kader das Zeug dazu hat.

Mit einem Mix aus Bundesliga-Torjägern, tschechischen Liga-Stars und erfahrenen Kräften aus der Premier League ist zumindest das Potenzial vorhanden. Die Fans sind bereit, die Mannschaft auf diesem Weg zu begleiten, und träumen von der größten Bühne des Fußballs - der Weltmeisterschaft. Die Grundlage dafür wurde mit der Berufung von Miroslav Koubek und der Integration junger Talente gelegt. Nun liegt es an der Mannschaft, auf dem Platz zu liefern.

Die tschechische Fußballnation hält den Atem an und hofft auf eine erfolgreiche Rückkehr auf die WM-Bühne





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