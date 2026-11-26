Für Hoffenheims Coach Ilzer wird das Europa-League-Duell mit Graz persönlich eine besondere Begegnung. In der Conference League erwartet Freiburg das Topteam Enschede mit einem Ex-Bundesliga-Stürmer.

Für Hoffenheims Coach Ilzer wird das Europa-League-Duell mit Graz persönlich eine besondere Begegnung. In der Conference League erwartet Freiburg das Topteam Enschede mit einem Ex-Bundesliga-Stürmer.

Zuzenhausen - In einem Duell zweier Tabellennachbarn geht es für die TSG Hoffenheim am Donnerstag darum, in der Europa League wichtige Punkte im Kampf um den Playoff-Einzug zu sammeln. Trainer Christian Ilzer trifft am Abend mit seinem Team auf seinen österreichischen Ex-Club Sturm Graz. Zeitgleich erwartet der SC Freiburg in der Conference League den niederländischen Vertreter Twente Enschede . Enschede reist als Tabellendritter der Ligaphase mit drei Siegen aus drei Spielen und Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst nach Freiburg.

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Mit einem Heimerfolg könnte die Elf von SC-Trainer Julian Schuster mit den Gästen nach Punkten gleichziehen. Auf TSG-Trainer Ilzer wartet eine besondere Partie: Mit dem österreichischen Vertreter gewann der Coach 2023/24 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Auch Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und Hoffenheims Nationalspieler Alexander Prass dürfen sich auf das Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten freuen. In der Tabelle liegen beide Teams mit jeweils vier Punkten auf den Rängen 23 und 24.