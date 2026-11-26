TSG Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer setzen sich in der Europa League gegen den Ex-Klub Sturm Graz durch. Hlozek, Conté und Moerstedt entscheiden das Spiel.

Die TSG Hoffenheim hat in der Ligaphase der Europa League ein spannungsgeladenes Duell gegen den österreichischen Verein Sturm Graz mit einem 3:1-Sieg (Halbzeitstand 0:1) für sich entschieden. Dieser Erfolg sicherte dem Team aus dem Kraichgau wichtige Punkte auf dem Weg ins weitere Turniergeschehen und wurde vor allem durch ein starkes Abschluss-Comeback in der zweiten Halbzeit erreicht. Das Match war geprägt von der speziellen Dynamik zwischen dem Gastgeber und seinem Trainer Christian Ilzer.

Späte Wende durch Hlozek, Conté und Moerstedt

Die TSG Hoffenheim drehte das Spiel in der Schlussphase vollständig, nachdem sie lange Zeit unter dem Druck der gastgebenden Mannschaft gestanden hatte. Adam Hlozek glich in der 72. Minute nach einem Drehschuss aus kurzer Distanz aus. Kurz darauf sorgte der Joker Bambasé Conté in der 80. Minute für die Führung, bevor Max Moerstedt in der 90. Minute den definitiven 3:1-Endstand markierte. Es handelt sich um den zweiten Sieg der Hoffenheimer in dieser Phase der Europa League.

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Emotionales Wiedersehen für Trainer Ilzer

Christian Ilzer erlebte ein intensives Wiedersehen mit seinem früheren Verein, den er als seinen "Herzensklub" bezeichnete. Der Trainer, der von 2020 bis 2024 in Graz tätig war und die Meisterschaft gewann, sagte dem SWR, er sei schon als Kind Fan des Vereins gewesen. Nach seiner Zeit bei Sturm Graz folgte ihm Andreas Schicker, der heute als Sportchef bei der TSG Hoffenheim fungiert. Ilzer sprach nach dem Spiel von einer emotionalen Begegnung, die über die sportlichen Ergebnisse hinausging.

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Graz führte vor der Pause und TSG schwankte

Sturm Graz ging durch Oumar Diakité in der 43. Minute nach einer Ecke in Führung und dominierte phasenweise das Geschehen. Die TSG Hoffenheim agierte gegen die engagierten Gäste, die sich in einer Ergebnisserie befinden, zu Beginn der Partie wacklig. Torwart Baumann hielt das Team in der Anfangsphase durch zwei wichtige Paraden in der 2. und 17. Minute im Spiel. Fisnik Asllani ließ auf der anderen Seite die beste Chance für Hoffenheim in der 22. Minute liegen.

Strategische Weichenstellungen im zweiten Durchgang

Um die Offensivprobleme zu lösen, brachte Christian Ilzer in der 60. Minute Top-Torjäger Andrej Kramaric auf das Feld. Dennoch tat es der TSG zunächst schwer, die notwendige Durchschlagskraft zu erzeugen. Der ehemalige Grazer Alexander Prass gab zwar den gefährlichsten Versuch für die Gäste ab, doch konnte die TSG durch die frischen Kräfte Conté und Moerstedt die Kontrolle über das Spiel zurückerlangen und die Partie sicher beenden.