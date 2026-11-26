Christian Ilzers TSG Hoffenheim gewinnt mit 3:1 gegen seinen Ex-Klub Sturm Graz. Die Kraichgauer klettern auf Platz 15 der Tabelle, trotz verletzungsbedingtem Ausfall von Wouter Burger.

Die TSG Hoffenheim hat in der Europa League ein hochkarätiges Wiedersehen für sich entschieden und stürmte auf Position 15 der Gruppenübersicht vor. Das Spiel gegen Sturm Graz endete mit einem klaren 3:1-Sieg für die Kraichgauer, wobei der Match gegen den früheren Arbeitgeber von Chefcoach Christian Ilzer besonders emotionale Züge trug. Der 49-Jährige führte die Steirer bis November 2024 zu großem Erfolg, was die Bedeutung dieses Duells für beide Lager unterstrich.

Emotionales Wiedersehen für Trainer Ilzer

Christian Ilzer blickt auf eine vierjährige, hocherfolgreiche Zeit bei Sturm Graz zurück. Dort errang er im Jahr 2023 den Pokal und im darauffolgenden Jahr das Double. Dieser Triumph beendete zugleich die jahrzehntelange Dominanz von RB Salzburg um die Meisterschaft. Ilzer, der in der Nähe von Graz aufwuchs und seit seiner Kindheit ein Fan des Vereins ist, kehrte nun als Gegner auf die Tribüne zurück, um gegen seine alte Leidenschaft anzutreten.

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Die emotionale Bindung an Graz erstreckt sich jedoch nicht nur auf den Trainer. Ein erheblicher Teil der aktuellen Hoffener Mannschaft verbindet die Geschichte des Ex-Klubs mit der neuen Heimat im Kraichgau. Alexander Prass folgte nach dem Double-Erfolg 2024 zur TSG. Auch Sportdirektor Andreas Schicker, der nun in Deutschland tätig ist, stammte aus Graz. Er begleitete neben Ilzer auch Sportdirektor Pajduch und den gesamten Stab in die Bundesrepublik, was eine tiefe strukturelle Verbindung zwischen den beiden Vereinen schafft.

Spielverlauf mit Wendung in der zweiten Halbzeit

Der Auftakt des Spiels verlief für die TSG denkbar schlecht. Bereits in der 43. Minute ging Sturm Graz in Führung. Nach einer Ecke kam es im Strafraum der Hoffenheimer zu chaotischen Verhältnissen, bei denen Diakité den Ball unglücklich über die Linie schob. Für die Kraichgauer bedeutete dies einen Rückschlag, der die Stimmung im Stadium trübte. Die Defensive der TSG wirkte in dieser Phase unorganisiert und ließ zu viel Raum für die Angriffe des steirischen Teams.

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Die Wende setzte sich erst in der zweiten Halbzeit durch. In der 72. Minute spitzelte der Sturm-Star Quarshie den Ball unglücklich zum Hoffenheimer Hugo Ekitike. Der Tscheche drehte sich im Strafraum und hämmerte die Kugel links unter die Latte, was den Ausgleich zum 1:1 bedeutete. Dieser Treffer schien der Funke zu sein, der die TSG aus ihrer Erstligatrosigkeit riss und die Kontrolle über das Spiel übernahm. Die Moral der Mannschaft stieg spürbar, als der Rückstand wettgemacht wurde.

Kurz darauf folgte die definitive Wende. Über einen Pass von Kramaric landete die Kugel bei Lemperle, der zurück in den Rückraum legte. Leo Conté steckte sich die Kugel einmal vor und schob präzise ins linke Eck, um den 2:1-Führungstreffer zu erzielen. Dieser Moment markierte den Übergang von einer defensiven zu einer offensiv dominierten Phase der TSG, die nun den Gegner unter Druck setzte und die Trefferdurst der Angreifer stillte.

Letzter Treffer und wichtige Verletzung

Das Spiel fand in der 90. Minute seinen endgültigen Abschluss, als Moerstedt den 3:1-Endstand herstellte. Dieser Treffer kurz vor Schluss sicherte den wichtigen Dreier, der in der Europa-League-Tabelle wertvoll ist. Obwohl der Sieg feststand, gab es einen negativen Aspekt für die TSG. Der Hoffenheimer-Star Wouter Burger musste nach einer halben Stunde auf der Bank Platz nehmen. Der 25-jährige Holländer fasste sich an die linke Bauchseite und bekam schlecht Luft, woraufhin Lemperle für ihn eingewechselt wurde.

Die Diagnose für Wouter Burger bleibt vorerst offen, doch sein Ausfall ist ein spürbarer Verlust für die TSG. Die Tatsache, dass Lemperle, der auch den Torvorlage zu Conté lieferte, als sein Ersatz diente, zeigt die taktische Flexibilität des Teams. Die Hoffenheimer zeigten in der Rückkehr aus der Halbzeitpause enorme Power, die den Gegner überwältigte. Der Sieg gegen einen Verein, der Teil der eigenen Geschichte ist, ist eine besondere Motivation.

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Auswirkung auf die Gruppenauswertung

Mit diesem Sieg rückt die TSG Hoffenheim auf Platz 15 in der Gesamtwertung auf. Die Leistung gegen Sturm Graz ist ein deutliches Signal nach innen und außen. Trotz der früheren Bindungen der Trainer- und Spielerstämme zum Gegner lieferte das Team eine taktisch saubere Vorstellung ab, die den Unterschied in der Qualität zeigte. Der Erfolg bestätigt die Arbeit von Christian Ilzer, der nun einen anderen Weg geht.

Die emotionale Komponente eines Wiedersehens mit dem Ex-Klub, bei dem man als Gegner aufläuft, ist in der modernen Fußballlandschaft nicht alltäglich. Für die Fans der TSG ist der Sieg ein Grund zur Freude, da er die Stabilität im Europapokal untermauert. Die Verletzung von Burger bleibt ein Punkt der Aufmerksamkeit, doch der Fokus liegt nun auf der Aufrechterhaltung der Erfolgsserie. Die Verbindung zu Graz bleibt bestehen, doch auf dem Platz gewinnt der Sport.