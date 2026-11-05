DE
Advertisement
Sports

TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace: Europa League Test in London

SPORTBILD#90 in Deutschland
TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace: Europa League Test in London
TSG Hoffenheim · Crystal Palace · UEFA Europa League
Advertisement

TSG Hoffenheim reist zum UEFA Europa League Spiel zu Crystal Palace in den Selhurst Park. RTL+ und WOW zeigen das Match exklusive in Deutschland live.

Am 4. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League tritt die TSG Hoffenheim am Donnerstag auf der britischen Insel bei Crystal Palace an. Das traditionsreiche Duell im Londoner Selhurst Park bietet den Kraichgaubern die Möglichkeit, um wichtige Punkte für das Weiterkommen im internationalen Wettbewerb zu kämpfen. Anpfiff des Spiels ist um 18.45 Uhr.

Spannende Ausgangslage für beide Vereine

Die sportliche Situation verspricht ein enges Duell auf Augenhöhe. Crystal Palace startet mit vier Punkten aus den ersten drei Begegnungen in dieses Match, während Hoffenheim bislang drei Punkte auf internationalem Parkett gesammelt hat. Ein Auswärtssieg würde den Bundesligisten an der englischen Traditionsmannschaft vorbeiziehen lassen.

Also readEuropa League: TSG Hoffenheim gegen Titelverteidiger Crystal Palace in London

Live-Übertragung und Streaming-Details

Für die Fans in Deutschland stellt sich vor dem Anpfiff vor allem die Frage nach den richtigen Bildquellen. Das Spiel wird live und exklusiv im Livestream beim Streamingdienst RTL+ übertragen. Zusätzlich ist die Europapokal-Begegnung für Abonnenten über die Plattform WOW verfügbar.

Advertisement

Taktische Herausforderungen in der englischen Hauptstadt

Die TSG Hoffenheim steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, die defensive Stabilität gegen einen starken englischen Gegner zu wahren. Die Mannschaft um Trainer Benjamin Hübner muss ihre offensiven Strukturen unter Druck aufrecht erhalten. Sejad Salihovic erwartet eine harte Partie.

Marktposition und Medienrechte im Fokus

Die Vermarktungsrechte für europäische Wettbewerbe liegen stark bei RTL+. Diese exklusive Ausstrahlung bietet dem Sender eine hohe Reichweite in der Primetime. Die Verfügbarkeit über WOW ergänzt das Angebot für bestehende Kunden.

SPORTBILD#90 in Deutschland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
TSG Hoffenheim Crystal Palace UEFA Europa League RTL+ Selhurst Park Benjamin Hübner Sejad Salihovic
Advertisement

More on Sports

See all

Hoffenheim vor Crystal Palace: Wo die Probleme liegen

Keine Konstanz, mehr Rückschläge als Fortschritte - so lässt sich die bisherige Saison der TSG Hoffenheim beschreiben. Chefcoach Christian Ilzer und seine Mannschaft sind nun auf der Insel gefordert.

ntvde

Neuesten Nachrichten · Deutschland

See all
Up nextHoffenheim vor Crystal Palace: Wo die Probleme liegen