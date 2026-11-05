TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace: Europa League Test in London

TSG Hoffenheim reist zum UEFA Europa League Spiel zu Crystal Palace in den Selhurst Park. RTL+ und WOW zeigen das Match exklusive in Deutschland live.

Am 4. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League tritt die TSG Hoffenheim am Donnerstag auf der britischen Insel bei Crystal Palace an. Das traditionsreiche Duell im Londoner Selhurst Park bietet den Kraichgaubern die Möglichkeit, um wichtige Punkte für das Weiterkommen im internationalen Wettbewerb zu kämpfen. Anpfiff des Spiels ist um 18.45 Uhr.

Spannende Ausgangslage für beide Vereine

Die sportliche Situation verspricht ein enges Duell auf Augenhöhe. Crystal Palace startet mit vier Punkten aus den ersten drei Begegnungen in dieses Match, während Hoffenheim bislang drei Punkte auf internationalem Parkett gesammelt hat. Ein Auswärtssieg würde den Bundesligisten an der englischen Traditionsmannschaft vorbeiziehen lassen.

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Live-Übertragung und Streaming-Details

Für die Fans in Deutschland stellt sich vor dem Anpfiff vor allem die Frage nach den richtigen Bildquellen. Das Spiel wird live und exklusiv im Livestream beim Streamingdienst RTL+ übertragen. Zusätzlich ist die Europapokal-Begegnung für Abonnenten über die Plattform WOW verfügbar.

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Taktische Herausforderungen in der englischen Hauptstadt

Die TSG Hoffenheim steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, die defensive Stabilität gegen einen starken englischen Gegner zu wahren. Die Mannschaft um Trainer Benjamin Hübner muss ihre offensiven Strukturen unter Druck aufrecht erhalten. Sejad Salihovic erwartet eine harte Partie.

Marktposition und Medienrechte im Fokus

Die Vermarktungsrechte für europäische Wettbewerbe liegen stark bei RTL+. Diese exklusive Ausstrahlung bietet dem Sender eine hohe Reichweite in der Primetime. Die Verfügbarkeit über WOW ergänzt das Angebot für bestehende Kunden.