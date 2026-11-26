Die TSG Hoffenheim gleicht gegen Sturm Graz aus. Hložek und Conté sorgten für den Ausgleich. Balbo rettete in der ersten Halbzeit. Wichtig für Play-off-Chancen.

Die TSG Hoffenheim hat in der Bundesliga ihr Heimspiel gegen Sturm Graz mit einem ausgeglichenen Endstand abgeschlossen. Das Unentschieden stellt einen wichtigen Punktgewinn für die Kraichgauer dar, die im Kampf um die Play-off-Plätze punkten müssen. Der verdiente Ausgleich gelang durch Matej Hložek, nachdem die Gäste zuvor durch einen eigenen Treffer in Führung gegangen waren.

Entscheidende Momente im Spielverlauf

Matej Hložek erzielte das entscheidende Tor zum Ausgleich, nachdem Ivan Coufal zunächst freistehend hatte abschließen können. Coufal war völlig frei vor dem Tor erschienen, doch TSG-Kapitän Oliver Baumann leistete Widerstand und parierte die Gefahr in höchster Not. Dieser Rettungsschuss von Baumann erwies sich als kritischer Moment, der das Spiel lange offen hielt.

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Der tschechische Angreiferte Matej Hložek brachte dann den Ausgleich durch. Hložek legte im Strafraum auf Ivan Coufal ab, der direkt zum Abschluss kam. Balbo von Sturm Graz warf sich in den Schuss und verhinderte den Ausgleich. Hložek hämmerte die Kugel im zweiten Versuch wuchtig mit links unter die Latte. Stejskal war bei diesem Versuch machtlos.

Schiedsrichterentscheid und Taktik von Ingolitsch

Schiedsrichter Godinho griff sich kurz ans Ohr, ließ sich jedoch nicht weiter durch externe Einflüsse irreführen. Ein vermeintliches Handspiel im Strafraum der TSG führte nicht zu einem Elfmeter. Godinho winkte umgehend ab und ließ die Partie weiterlaufen. Dies blieb eine wichtige Entscheidung im Spielverlauf.

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Trainer Ingolitsch reagierte auf den Rückstand mit einem Dreifachwechsel. Gleich drei frische Kräfte sollten den Grazerinnen in der Schlussphase neue Impulse verleiten. Diese Maßnahme verdeutlichte den Drang nach dem Sieg. Die Spielkontrolle lag jedoch zunehmend bei Hoffenheim.

Taktische Kontrolle durch Hoffenheim

Die TSG übernahm die Kontrolle und setzte die Schwarz-Weißen unter Druck. Kabak verteidigte stark nach vorne und leitete einen Angriff ein. Karamric verlagerte das Spiel nach rechts zu Lemperle. Conté vollendete dann wuchtig ins linke Eck. Das Spiel wurde komplett auf den Kopf gestellt.

Sturm Graz versuchte, sich zu kompakt zu verteidigen. Matoshi drang über die linke Seite ein, doch sein Abschluss war zu zentral. Coufal brachte Ecken mit Schnitt an den ersten Pfosten. Stejskal faustete die Bälle sicher in die Gefahrenzone. Balbo rettete mehrfach im letzten Moment.