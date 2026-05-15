TSG Hoffenheim kündigt Namensänderung ihres Stadions der PreZero Arena an und partnerschaftlich mit SNP

Die TSG Hoffenheim hat bekanntgegeben, dass ihr Stadionsname ab dem 1. Juli 2026 SNP Arena heißen wird, womit die Ära der PreZero Arena beendet wird. Mit SNP, einem global führenden Spezialisten für Datenmanagement und Software-Transformation, wurde bereits eine erste Zusammenarbeit ab 2019 bis 2022 im Trikot der Kraichgauer als Ärmelsponsor zu sehen. Diese Partnerschaft läuft zunächst bis zum 30. Juni 2028 und beinhaltet neben dem Namensrecht auch Werbung im Stadion und Präsenz auf den digitalen Kanälen der TSG.

Die TSG Hoffenheim hat bekanntgegeben, ab dem 1. Juli 2026 wird ihr Stadionsname offiziell SNP Arena heißen, womit nach mehr als sieben Jahren die Ära der PreZero Arena endet.

Die Hoffenheimer setzen auf eine Partnerschaft mit einem Unternehmen aus der direkten Nachbarschaft: Mit SNP, einem global führenden Spezialisten für Datenmanagement und Software-Transformation, wurde bereits eine erste Zusammenarbeit ab 2019 bis 2022 im Trikot der Kraichgauer als Ärmelsponsor zu sehen. Diese Partnerschaft läuft zunächst bis zum 30. Juni 2028 und beinhaltet neben dem Namensrecht auch Werbung im Stadion, VIP-Leistungen und Präsenz auf den digitalen Kanälen der TSG.

Der Geschäftsführer Daniel Förderer kommentierte die Namensänderung: „Die SNP Arena steht für unseren Anspruch, den Standort und die Infrastruktur der TSG kontinuierlich weiterzuentwickeln. SNP ist ein Partner, der Werte verkörpert, wie Innovation, Internationalität und Zukunftsorientierung – Werte, die auch unseren Klub prägen. Gemeinsam werden wir Impulse setzen: für den Fußball, für die Region und für die Weiterentwicklung unseres gesamten Umfelds.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TSG Hoffenheim SNP Arena Prezero Arena SNP IT-Unternehmen Ärmelsponsor Partnerschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Baden-Württemberg: Schickers Geschick: Wer Hoffenheim nach oben brachteDie TSG Hoffenheim gehört zu den größten Überraschungen der Bundesliga. Im Kraichgau wird nächste Saison internationaler Fußball geboten. Über die Protagonisten eines Aufschwungs.

Read more »

Chance auf Champions League: Schickers Geschick: Wer Hoffenheim nach oben brachteZuzenhausen (lsw) - Champions League oder Europa League - was auch immer die TSG 1899 Hoffenheim nach dem letzten Spieltag mit der Partie am Samstag bei

Read more »

Arjan Haenen bleibt Coach der TSG-Handballer, Bjarne Franz steigt aufAltenhagen-Heepen präsentiert die Trainer-Konstellation für die Saison 2025\/26. Eine Personalie lag auf der Hand, die andere ist durchaus überraschend.

Read more »

Baden-Württemberg: Hoffenheimer 'Gewinner' wollen in die Champions LeagueSchafft die TSG 1899 Hoffenheim zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Sprung in die Champions League? Stuttgart oder Leverkusen können Spielverderber sein.

Read more »