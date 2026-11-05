TSG Hoffenheim: Schalke-Fans empört über extreme Ticketpreiserhöhung

Schalke 04 kritisiert die TSG Hoffenheim scharf für exorbitante Ticketpreise beim kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel in Sinsheim. Mehr Details zur Kontroverse.

Die TSG Hoffenheim bereitet sich auf das am Sonntag um 19.30 Uhr stattfindende Bundesliga -Spiel gegen Schalke 04 in Sinsheim vor. Für die Gäste aus Gelsenkirchen gibt es einen massiven Konflikt über die kalkulierten Eintrittspreise. Die königsblauen Fans folgen ihrer Mannschaft bekanntermaßen stets, doch die aktuellen Kosten für einen Platz in der Nähe des Gästeblocks sind für viele nicht nachvollziehbar.

Kritik an Preispolitik der TSG

Sebastian Buntkirchen, der Fankultur-Direktor von Schalke 04, äußert sich in einem Interview mit dem Sender Sky äußerst kritisch zur Preisstrategie des Aufsteigers. Er vertritt die Ansicht, dass die TSG bewusst höhere Ticketpreise ansetzt, da bekannt sei, dass Schalke-Fans auch ohne Ticket in den Gästeblock zu kommen drohen und daher bereit sind, höhere Summen zu zahlen. Die Organisation hinterlegt bei der TSG offiziell, dass Schalke 04 mit dieser Preisgestaltung absolut nicht einverstanden ist. Es handelt sich hierbei um eine Strategie, die aus Sicht des Gelsenkirchener Vereins als Ausbeutung der Loyalität der Fans gewertet wird.

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Deutlicher Preisunterschied im Vergleich

Der finanzielle Unterschied zu anderen Veranstaltungen ist auf den ersten Blick drastisch. Wer sich eine Eintrittskarte in den Blöcken J bis M wünscht, muss aktuell 90 Euro bezahlen. Zum Vergleich: Für dieselben Blöcke verlangte die TSG während des Europa-League-Spiels gegen Sturm Graz aus Österreich lediglich 46 Euro. Der Aufsteiger verfügt offiziell über rund 3000 Tickets für Gästefans. Die Nachfrage wird jedoch auf bis zu 11.000 Personen geschätzt. Dies ermöglicht den Verantwortlichen in Sinsheim, die Preisschraube deutlich anzuziehen und die knappen Plätze zu einem Spitzenpreis anzubieten.

Ähnliches Schicksal für den Hamburger SV

Die hohen Kosten sind keine neue Erfahrung für Gegner, die auf eine massive Fangemeinde setzen. Der Hamburger SV erlebte eine vergleichbare Situation bereits am 10. Oktober. Auch damals reiste eine Fanschar von etwa 10.000 Anhängern an. Die Mitglieder der Hamburger Traditionsmannschaft mussten ebenfalls für die Sitzplätze in den anliegenden Blöcken deutlich höhere Preise als gewohnt zahlen. Immerhin kehrte der HSV nach dem 3:2-Sieg mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Norden. Dieser sportliche Erfolg mag als kleine Entschädigung für den finanziellen Mehraufwand dienen, ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Kritik am Modell.

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Verteidigung der TSG und aktuelle Form

Die TSG Hoffenheim rechtfertigt ihre Maßnahmen damit, dass es seit Jahren üblich sei, Top-Spiele gegen attraktive Klubs mit einem gesonderten Preismodell auszustatten. Die hochpreisigen Sitzplätze machten dabei stets nur einen kleinen Teil der gesamten Arena-Kapazität aus. Unklar bleibt in dieser Argumentation, warum dieses Modell auf einen Aufsteiger angewendet wird, der sich aktuell auf dem 17. Platz der Tabelle befindet. Momentan scheinen allein die Anhänger von Schalke 04 in der Lage zu sein, Königsklasse zu bieten, während das Team auf dem Platz noch um den Erhalt kämpft.

Das Spiel findet am Sonntag im heimischen Stadion der TSG Hoffenheim statt und wird von DAZN übertragen. Die Fansorganisation von Schalke 04 wartet auf eine Reaktion der Gegenpartei. Bisher bleibt abzuwarten, ob die TSG ihre Preispolitik im Vorfeld des Spiels noch ändert oder ob sich die hohen Kosten für die auswärtigen Unterstützer als unabwendbar erweisen. Die Spannung zwischen den Vereinen überträgt sich damit direkt auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Spiels.