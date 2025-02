TSG Hoffenheim U19 besiegt Schachtar Donezk mit 5:1 im Achtelfinale der UEFA Youth League

Die TSG Hoffenheim U19 hat das Achtelfinale der UEFA Youth League erreicht. Im Sechzehntelfinale besiegte man Schachtar Donezk mit 5:1. Die Ukrainer spielten die letzten Minuten sogar nur zu acht Mann, nachdem drei Spieler des Gastteams vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen wurden.

Zur UEFA Youth League: Souverän hat die TSG Hoffenheim die Hürde Schachtar Donezk genommen und ist ins Achtelfinale der Youth League eingezogen. Die Gegner aus der Ukraine beenden die Partie sogar mit nur acht Spielern auf dem Feld.Die TSG hatte im Sechzehntelfinale gegen Schachtar Donezk durchaus gute Chancen aufs Weiterkommen - musste aber liefern: Denn die Runde der letzten 32 wird in der Youth League nur in einer Partie ausgespielt, ein Rückspiel gibt es nicht. Entsprechend ging es für die TSG im Dietmar-Hopp-Stadion um alles. Und schon früh lief alles nach Plan: In Minute fünf besorgte Dagdeviren die Führung für die Hausherren, sodass die U 19 der TSG in der Folge befreit aufspielen konnte. Donezk lief nur hinterher - und wurde in Minute 41 noch zusätzlich geschwächt: Myklokost, der in der 25. Minute Gelb gesehen hatte, sah die Ampelkarte. Onos verwandelte den folgenden Foulelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand. Es waren denkbar unglückliche Umstände für die Gäste aus der Ukraine, die in der 55. Minute zu allem Überfluss den nächsten Elfmeter verursachten. Micheler tat es Onos gleich und sorgte für die Vorentscheidung. Zwar machte Smetanas Treffer den Gästen in Minute 74 nochmal kurz Hoffnung, diese wurden aber von Wähling acht Zeigerumdrehungen später wieder zerschlagen. Der 18-Jährige markierte schließlich mit dem dritten Strafstoß des Abends auch noch den 5:1-Endstand. Donezk erlebte den Schlusspfiff sogar nur zu acht: Die nächste Ampelkarte bekam Bashmarin gezeigt (87.), mit der letzten Aktion des Spiels holte sich Tsukanov nach einer Tätlichkeit sogar noch glatt Rot ab (90.+4).Wer im Achtelfinale auf die Hoffenheim U 19 wartet, wird am Freitag ausgelost. Die nächste Runde findet am 4. und 5. März statt





