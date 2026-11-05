TSG Hoffenheim und Crystal Palace enden 1:1 in der Europa League

Trotz Führung durch Alexander Prass kann sich TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace nicht durchsetzen. Daichi Kamada sorgt für das 1:1.

Die TSG Hoffenheim hat ihre vierte Partie in der Europa League mit einem 1:1-Unentschieden gegen den englischen Erstligisten Crystal Palace beendet. Obwohl das Team aus Kraichgau lange Zeit in Führung lag und eine überzeugende Leistung zeigte, reichte es am Ende nicht für den zweiten Sieg in diesem Wettbewerb. Das Unentschieden bedeutet für die Mannen von Trainer Christian Ilzer, dass sie den Anschluss an die vorderen Ränge der Gruppe weiterhin nur schwer finden.

Alexander Prass gibt früh die Führung

Die Hoffnheimer schlugen bereits in der siebten Minute durch einen Treffer von Alexander Prass aus. Dieses frühe Tor gab dem Team in Sinsheim die notwendige Sicherheit, um das Spiel kontrolliert zu gestalten. Die Kraichgauer dominierten große Teile der Begegnung und bauten ihre Führung fest aus, während sie versuchten, den Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu halten. Prass war damit der entscheidende Faktor für die frühe Vorteilsposition.

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Daichi Kamada dreht das Spiel spät

In der 90. Minute und einer Sekunde nach Schluss pfiff der Schiedsrichter jedoch auf Ausgleich für den Gast aus London. Daichi Kamada, der die Partie für Crystal Palace beendete, verwandelte die letzte Chance. Der 30-jährige Japaner ist den deutschen Fans noch gut in Erinnerung, da er von 2019 bis 2023 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielte. Sein Treffer zum 1:1 ist ein schmerzhafter Moment für die TSG, da das Team den gesamten Abend über besser agierte.

Massive Personalprobleme bei der TSG

Ein wichtiger Faktor für das ausgebliebene Ergebnis waren die zahlreichen Ausfälle im Kader der TSG. Seit der vergangenen Nations-League-Pause plagt das Team viel Verletzungspech. Gegen Crystal Palace fehlten neun potenzielle Stammspieler, was die Aufstellung erheblich schwächte. Die Liste der Abwesenden ist lang und umfasst namhafte Spieler wie Adam Hlozek, Valentin Gendrey und Patrick Wimmer.

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Voranstehende Niederheiten belasten die Moral

Bevor es zum Spiel gegen Crystal Palace ging, stand die TSG bereits unter starkem Druck. Aus den ersten drei Spielen der Europa League hatte das Team nur drei Punkte gesammelt und befand sich im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Auch wettbewerbsübergreifend war die Serie nicht positiv, da die vorangegangenen beiden Duelle im Pokal und in der Liga verloren wurden. Diese Situation erhöhte die psychologische Belastung für die Spieler.

Verluste im Angriff und in der Abwehr

Neben den genannten Stars fehlten auch Bambasé Conté, Robin Hranac, Albian Hajdari und Nathan de Cat. Auch die Verteidigung musste auf bekannte Gesichter verzichten, da Vladimir Coufal und Max Moerstedt nicht zur Verfügung standen. Trainer Christian Ilzer sah sich vor einer schweren Aufgabe, da er nur über begrenzte Alternativen verfügte. Die Verletztenliste reichte bis in die jüngeren Jahrgänge wie den 18-jährigen Nathan de Cat.

Weiterer Weg in der Europa League

Das Unentschieden bedeutet für die TSG Hoffenheim, dass der Druck in den verbleibenden Spielen weiter besteht. Mit nur drei Punkten aus vier Spielen bleibt der Weg in die nächste Runde schwierig. Die Mannschaft muss nun schnell die Verletztenpause hinter sich lassen und wieder zu ihrer besten Form zurückfinden, um in den kommenden Begegnungen punkten zu können. Die nächste Herausforderung wird entscheiden, ob das Saisonziel überhaupt noch erreichbar ist.