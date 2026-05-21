TSG Hoffenheim verlängert Vertrag mit Tim Lemperle

Der TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Sturm-Star Tim Lemperle vorzeitig und langfristig verlängert. Der 24-Jährige war maßgeblich an der erfolgreichen Saison beteiligt und erzielte acht Tore und zwei Vorlagen. Mit diesen Leistungen war Lemperle der drittbeste Torschütze der TSG und ein entscheidender Faktor für den fünften Platz und den direkten Einzug in die Europa League.

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Sturm -Star Tim Lemperle vorzeitig und langfristig verlängert. Der gebürtige Frankfurter war maßgeblich an der erfolgreichen Saison beteiligt und erzielte acht Tore und zwei Vorlagen.

Mit diesen Leistungen war Lemperle der drittbeste Torschütze der TSG und ein entscheidender Faktor für den fünften Platz und den direkten Einzug in die Europa League. Sport-Boss Andi Schicker schwärmt von Lemperles Qualitäten und betont die Wichtigkeit des Angreifers für die sportliche Entwicklung des Vereins. Lemperle selbst ist begeistert von der Zukunft und freut sich auf die internationale Herausforderung in der Europa League. Der 24-Jährige hat bereits im Sommer 2025 vom 1.

FC Köln nach Sinsheim gewechselt und ist nun endgültig unverzichtbar für die TSG





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