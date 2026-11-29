Mats Rots wird in der 20. Minute vom Platz gestellt. TSG Hoffenheim verliert das Bundesliga-Auswärtsspiel mit 0:4 gegen Augsburg. Kader trifft vier Mal.

Die TSG Hoffenheim erleidet bei der TSG-Spielführung eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den FC Augsburg. Die Heimniederlage markiert einen bitteren Rückschlag für die TSG, die sich vor dem Spiel noch gute Hoffnungen auf eine Positive Serie gemacht hatte.

TSG-Spielverlauf und Torfolge Details

Die TSG Hoffenheim beginnt das Spiel gut, doch die Augsburger nutzen ihre Chancen eiskalt. In der 12. Minute köpft Keitel den Ball nach einer Ecke von Rieder ins lange Eck. Das ist das erste Tor für die Gäste. Die TSG kommt immer schlechter ins Spiel.

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In der 20. Minute bringt Rots Behrens zu Fall. Jöllenbeck sieht eine Notbremse und schickt ihn mit Rot vom Platz. Das ist ein schwerer Fehler für die TSG. Rieder jagt den anschließenden Freistoß direkt ins Tor. Das ist das zweite Tor. Viel schlimmer hätte es für die TSG nicht laufen können.

Schiedsrichter-Entscheidung und VAR-Einschaltung

Wenige Minuten später zeigt Schiri Jöllenbeck auf der anderen Seite nach einem vermeintlichen Foul von Rieder an Kramarić auf den Elferpunkt. Doch der VAR schaltet sich ein. Jöllenbeck nimmt seine Entscheidung nach Ansicht der Bilder am TV zurück. Das ist eine wichtige Entscheidung für die TSG.

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Im Gegenzug klingelt es dann wieder im Kasten der TSG. Kade scheitert zunächst an Baumann, Wolf staubt ab und schießt die Gäste zum 3:0. Das ist in der 34. Minute. Irre: Augsburg trifft mit seinen ersten 5 Torschüssen dreimal! Das ist ein schwerer Schlag für die TSG.

Weitere Tore und Spielstatistik

Und die TSG hat noch nicht genug. In der 45. Minute plus 7 Köpft Bah durch Baumanns Beine zum 4:0. Das ist das letzte Tor der ersten Halbzeit. An diesem Ergebnis ändert sich auch in der zweiten Hälfte nichts mehr. Die TSG kann nichts mehr erreichen.

Mannschaftsleistung und Trainer-Situation

Der gesperrte Coach der TSG ist nicht an der Seitenlinie. Die TSG muss ohne ihn auskommen. Das ist ein schwerer Rückschlag. Die TSG hat in der Woche gegen Sturm Graz ein 3:1 erreicht. Mit Rückenwind sollten auch in der Bundesliga drei Punkte her. Aber das ist nicht gelungen.

Zukünftige Ausrichtung und Spielanalyse

Die TSG muss nun neu aufladen. Die Niederlage ist ein bitterer Geschmack. Die TSG muss nun nach vorne blicken. Die TSG muss nun lernen aus diesem Spiel. Die TSG muss nun besser werden. Die TSG muss nun stärker werden. Die TSG muss nun fokussierter sein. Die TSG muss nun disziplinierter sein.