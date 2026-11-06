TSG Hoffenheim verliert in London: Daichi Kamada entscheidet Spiel gegen Crystal Palace

Die TSG 1899 Hoffenheim kassiert ein bitteres Unentschieden bei Crystal Palace. Daichi Kamada trifft in der Nachspielzeit zum 1:1. Andrej Kramaric und Christian Ilzer äußern sich zur Enttäuschung.

Die TSG 1899 Hoffenheim erlebt eine bittere Niederlage in der Europa League. Der Bundesligist verliert sein Auswärtsspiel gegen den FC Crystal Palace mit einem Tor in der Nachspielzeit. Der Ex-Frankfurter Daichi Kamada entscheidet das Spiel für die englische Mannschaft in der 91. Minute zum 1:1-Unentschieden. Die Kraichgauer hatten zuvor gut gespielt, mussten sich aber am Ende geschlagen geben. Alexander Prass hatte die TSG zuvor in Führung gebracht. Das Ergebnis bedeutet den zweiten Verlustpunkt nach der Partie gegen Olympique Lyon.

Detailanalyse zum Spielverlauf

Alexander Prass eröffnete bereits in der siebten Minute die Trefferliste für die TSG 1899 Hoffenheim. Die Gäste dominierten das Spiel und ließen wenig Chancen für den FC Crystal Palace zu. Der FC Crystal Palace ist aktuell der Sieger der Conference League und belegt den 18. Platz in der Premier League. Die TSG trat sehr aggressiv und selbstbewusst auf. Die Hoffenheimer schienen den Sieg fest im Griff zu haben. Der Stand von 1:0 bestand lange Zeit.

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Ein entscheidender Moment trat in der 77. Minute ein. Adam Wharton von Palace erhielt die rote Karte. Normalerweise wäre dies ein großer Vorteil für die TSG. Doch die Hoffenheimer konnten die Überzahl nicht nutzen. Sie ließen das Spiel nicht endgültig entscheiden. Das Unentschieden war somit ein großer Rückschlag für die Planungen des Vereins.

Positionen der Beteiligten

Alexander Prass zeigt sich nach dem Spiel enttäuscht. Der österreichische Spieler nennt das Gefühl am Ende des Tages sehr negativ. Er betont, dass die TSG gute Möglichkeiten hatte. Besonders in der zweiten Halbzeit sei der Ball nicht gegen das eigene Tor geflogen. Prass fordert von der Mannschaft, solche Fehler nicht mehr zu wiederholen. Die Frustration ist bei den Spielern spürbar. Sie hatten den Sieg eigentlich verdient.

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Auch Andrej Kramaric äußert seine Sicht der Dinge. Der kroatische Star der TSG spricht von einem Topspiel. Er beschreibt die Mannschaft als souverän und aggressiv. Viele Torchancen hätten die Hoffenheimer geschaffen. Kramaric bedauert das Ergebnis für seine Mitspieler. Er ist der Ansicht, dass drei Punkte nach Hause hätten geholt werden müssen. Die Enttäuschung über das unerwartete Ergebnis ist groß.

Trainer Christian Ilzer teilt die Sicht seiner Spieler. Er bezeichnet den Abend als nahezu perfekt. Dennoch findet er es sehr bitter, nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Ilzer hat hohe Anforderungen an seine Truppe. Die taktische Disziplin war gut, aber die Umsetzung im letzten Moment fehlte. Die Enttäuschung im Trainerteam ist entsprechend hoch.

Folgen für die Gruppenphase

Durch dieses Unentschieden verpasst die TSG 1899 Hoffenheim den zweiten Sieg. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Olympique Lyon folgte der Punktgewinn gegen den FC Crystal Palace nicht. Zuvor gab es Niederlagen gegen OFI Kreta und gegen Beşiktaş Istanbul. Diese Ergebnisse belasten die Position in der Gruppe stark. Die Hoffenheimer rutschen damit in der Tabelle ab.

Aktuell belegt die TSG 1899 Hoffenheim den 23. Platz in der Gruppenphase der Europa League. Die Qualifikation für die nächste Runde ist somit sehr unwahrscheinlich geworden. Die Niederlagen gegen die anderen Teams haben die Chancen minimiert. Die Analyse zeigt, dass die Leistung in London gut war. Die Umwandlung in Punkte fehlte jedoch. Dies kann langfristig problematisch sein.

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Die Situation in London war komplex. Der FC Crystal Palace kämpfte bis zum Ende. Doch die klare Führung der TSG sollte reichen. Das Tor in der Überzahl zerrte an den Nerven. Diese Erfahrung muss die Mannschaft verarbeiten. Die nächste Aufgabe steht bereits an. Die TSG muss aus diesem Fehler lernen. Die Enttäuschung wird sich in Fokus verwandeln müssen.