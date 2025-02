TSG Hoffenheim will gegen Leverkusen die Euphorie weiter ausleben

Nach dem sensationellen Pokalsieg gegen VfL Wolfsburg will die TSG Hoffenheim am Sonntag gegen Bayer Leverkusen die positive Stimmung auch in der Liga fortsetzen. Trainer Dedes erwartet eine intensive Partie und ist von der Lernbereitschaft seiner Spielerinnen begeistert.

Die TSG Hoffenheim genießt weiterhin einen Höhenflug: Nach dem Viertelfinalsieg im DFB-Pokal gegen den Seriensieger VfL Wolfsburg (1:0) will die TSG den Schwung nun auch in die Liga mitnehmen. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger mit Bayer Leverkusen ein zuletzt strauchelndes Top-Team. Die Mannschaft ist noch immer überglücklich über das Erreichte. Rund 12 Jahre lang war es keinem Team gelungen, den VfL in einem Pokalspiel zu besiegen - bis die TSG am vergangenen Mittwoch kam.

'Man sieht, dass die Mannschaft deutlich mehr an sich glaubt', berichtet Dedes, der vor dem Pokalspiel in den Augen seiner Spielerinnen 'die Überzeugung' gesehen habe. Dennoch will der Fußballlehrer das Spiel nicht überbewerten. 'Man muss jetzt nicht übertreiben. Es war ein super Moment, der Lust auf mehr macht, aber der Alltag kann uns schnell wieder auf den Boden bringen. Wir dürfen nicht denken, dass jetzt alles von allein geht.' Während Janssens ihre rechte Seite 90 Minuten lang beackerte, obwohl sie nach ihrem Infekt noch gar nicht so lange eingeplant war, erzielte Memeti das Tor des Tages. Zur Belohnung gab es am Donnerstag für die ganze Mannschaft einen freien Tag, bevor der Blick am Freitag schon wieder Richtung Bayer Leverkusen ging. Dann könnten auch die zuletzt erkrankten Spielerinnen wieder voll mitwirken. Im dritten Heimspiel in Folge will Hoffenheim am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auch den derzeitigen Tabellenvierten ärgern, der zuletzt etwas in Straucheln geraten war. Der Niederlage bei Eintracht Frankfurt (0:1) konnten die Leverkusenerinnen nicht schnell genug vergessen. 'Leverkusen spielt einen sehr intensiven Fußball. Sie laufen gnadenlos an, versuchen, den Gegner zu stressen. Damit haben sehr viele Mannschaften ein Problem. Wir im Hinspiel auch', blickt Dedes auf die Vorrunde zurück. 'Leverkusen versucht, Chaos zu kreieren, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Aber so eine intensive Spielweise ist nicht immer machbar bei drei Spielen pro Woche', hat der Hoffenheimer Trainer auch eine Erklärung für die Leverkusener Schwächephase zuletzt. Allerdings trat auch die TSG gegen Bayern und Wolfsburg mit sehr offensivem Pressing an, weshalb Dedes 'eine intensive Partie mit hohem Tempo' erwartet. 'Ob das dann auch spielerisch gut sein wird, muss sich zeigen. Intensität ist das Stichwort.' Ein Sonderlob holten sich indes auch die Angreiferinnen Selina Cerci und Melissa Kössler von ihrem Trainer ab. 'Beide sind körperlich gut, können mit dem Ball etwas anfangen. Selina hat sich im taktischen Bereich weiterentwickelt, geht menschlich voran. Genauso Melissa. Es ist erstaunlich, wie sie immer wieder zurückkommt. Die beiden funktionieren gemeinsam richtig gut. Ich freue mich, dass sie beide so lernfähig sind. Sie wollen mehr.' Genauso wie die gesamte Hoffenheimer Mannschaft





