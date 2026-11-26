US-Präsident Trump wird an der Seite der TSMC-Führung die Fab-Erweiterung in Arizona einweihen. In Texas gibt es Pläne zum weiteren Neubau.

US-Präsident Trump wird an der Seite der TSMC-Führung die Fab-Erweiterung in Arizona einweihen. In Texas gibt es Pläne, die den Neubau einer weiteren TSMC-Fabrik untermauern, denn man hätte gern einige Subventionen für das Projekt mit einem Umfang von rund 22,6 Milliarden US-Dollar.plant eine große Party zur Einweihung der nächsten Stufe seiner Fabrik in Arizona.

Bereits am 3. Dezember sind viele Partnerfirmen und Zulieferer eingeladen, am Nachmittag des 4. Dezembers wird die Erweiterung dann offiziell eingeweiht. Angekündigt hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten nun wohl US-Präsident Trump, der TSMCs Chef C.C.

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Wei die Show stehlen wird. Ursprünglich hieß es auch, dass Nvidias CEO Jensen Huang kommen wird, da seine Anhörung im US-Kongress aber auch am 3. Dezember angesetzt ist, steht dahinter noch ein Fragezeichen. In Arizona produziert TSMC bisher erst in einer Phase der Fab 21, wie TSMC die jeweiligen Ausbaustufen von Fabriken nennt.