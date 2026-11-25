TSMC hat über die Zukunft der Chipentwicklung und –fertigung gesprochen. Auch wie Europa mit KI-Unterstützung aufholen kann, war Thema.

TSMC hat in München über die Zukunft der Chipentwicklung und –fertigung gesprochen. Auch wie Europa mit KI-Unterstützung in Zukunft aufholen kann, war auf der Open Innovation Platform ein Thema.

Wir waren mittendrin und fassen die wesentlichen Erkenntnisse zusammen. Christopher Thomas, seit Januar dieses Jahres Präsident von TSMC Europe, eröffnete die TSMC 2026 Open Innovation Platform am Dienstagmorgen. Erstmal fand die Veranstaltung in München statt. Den ganzen Tag ging es um schnelle Chips, aber auch hohen Stromverbrauch, Packaging-Technologien, Silicon Photonics und ganz, ganz viel AI.

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AI erzeugt eine gewaltige Nachfrage, erklärte Christopher Thomas direkt zum Auftakt. Die Nachfrage könnte sich in den kommenden Jahren problemlos noch einmal verdoppeln. Das schafft ganz neue Möglichkeiten nicht nur für TSMC, sondern auch für Partner. Mehr als 90 haben sich in TSMCs Ökosystem inzwischen versammelt und packen Themen von der IP über das Design und Electronic Design Automation bis hin zur Fertigung und dem Packaging gemeinsam an.

Und AI spielt hier nicht nur als Nachfragetreiber eine Rolle, sondern findet auch in immer mehr Prozessschritten von der Entwicklung bis zur Fertigung statt. Explosion des Markts mit AI Künstliche Intelligenz verändert viele Bereiche in der Entwicklung bis hin zur Fertigung eines Chips massiv. In vielen Fällen bringt ihr Einsatz schon heute Wochen oder gar Monate an Zeitersparnis.

Ein Chip kann so beispielsweise nicht erst nach 18 Monaten, sondern schon nach 12 Monaten einsatzbereit sein – in Zukunft vielleicht sogar schon nach neun oder nur sechs Monaten.gezeigt hatte. Hier ein halbes Prozent, dort ein halbes Prozent; was früher Wochen und Monate gebraucht oder eventuell nie umgesetzt wurde, kommt nun im Idealfall in kurzer Zeit zum Vorschein.

Aveek Sarkar, Director of the Ecosystem und Alliance Management Division bei TSMC, führte vor Ort aus, wie das mit noch mehr AI in der Entwicklungspipeline in Zukunft aussehen kann. TSMC hat dafür ein AI Design Kit veröffentlicht, das in Zukunft weiter ausgebaut wird. Es soll in Zukunft dabei helfen noch leistungsfähigere Chips hervorzubringen, erklärte Sarkar. Künstliche Intelligenz wird in jedem Bereich unterstützen und auf diesem Weg zu gesteigerter Produktivität führen.

Das wiederum führt zu schneller verfügbaren Chips, die wiederum schnellere Modelle für AI hervorbringen, die wiederum zu noch besseren AI-basierten EDAs führen und den Kreis von vorn beginnen lassen, erläuterte Sarkar. Der Mensch werde dabei aber nicht ersetzt, jahrelange Erfahrung und Input von außen sind weiter gefragt, ist sich Sarkar sicher. Letztlich geht OpenAIs Ankündigung der letzten Woche mit der Optimierung von AMDs GPUs schon in genau diese Richtung. Es zeigt, dass es funktioniert.

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Und das ist erst der Anfang, führte Pierre Blondeau, Vice President bei IC-Link von imec aus Belgien, im Gespräch mit uns in München aus. In den kommenden zwei, drei Jahren könnten sich einige Dinge grundlegend verändern.lichtet für Kunden den Dschungel der Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen im Chipentwicklungs- und -fertigungsprozess und verschafft ihnen so nach eigenen Angaben einen schnelleren Zugang zu modernen Chips. Erneut hieß es, dass insbesondere europäische Unternehmen durch die Unterstützung schneller werden sollen.

Zuletzt hatte es in Europa bereits erste positive Entwicklungen gegeben: Statt nur einer Handvoll fortschrittlicher Chips aus Europa pro Jahr gebe es inzwischen deutlich mehr Erfolgsmeldungen,TSMCs Shuttle hilft dabei, dass auch Startups schnell einen Platz für ihre Ideen auf einem Wafer bekommen. Bei einem sogenannten Wafershuttle werden viele verschiedene Chips auf einen Wafer gepackt.

Chips eines solchen Multi-Project-Wafers sind pro beteiligtem Unternehmen durch geteilte Kosten für Maske und Produktion entsprechend deutlich günstiger zu bekommen – ganz abgesehen davon, dass man überhaupt eine Chance zur Fertigung hatte. Und das ist wichtig.als Gast in diesem Jahr auf der Keynote-Bühne ausführte, sind PowerPoint-Präsentationen und sonstige theoretische Zahlen nicht viel wert: „Silicon talks!

“ – erst wenn ein echter Chip produziert ist und dann vom frühen Sample reale Daten vorliegen, reift er zu einem Produkt für den Markt heran. Im Gespräch mit uns erklärte Aveek Sarkar im späteren Verlauf, dass eine der größten Herausforderungen unter anderem der Energieverbrauch ist. Mit zunehmender AI-Leistung respektive Anforderung an das Silizium stieg zuletzt auch der Verbrauch massiv an. Mit Stapel-Technologien wie SoIC, bestens bekannt durch X3D bei AMD Ryzen, begegnet man einigen der Herausforderungen bereits.

Das wiederum sorgt aber auch für Herausforderungen bei der Kühlung der Chips. AMD hat das Problem vorerst durch das Unterschieben der Chips gelöst. Bei künftigen HBM-Chips sollen „Chimneys“ der Wärmeabfuhr des Mehrlagen-Dies dienen. Man wird der Abwärme ohne diese Raffinessen sonst nicht mehr Herr.

TSMC plant, dass mit Base-Die in N3P-Fertigung ab HBM5 mitzumischen. Bis dahin ist bei TSMC selbst für HBM4E aber nur N12FFC+ im Angebot. Effiziente Chips: N2P, N2U, A14, A13 und A12 SPR Bezogen auf TSMCs Fertigung ergibt sich daraus auch die passende Strategie. Der Fokus vor Ort lag ganz klar auf der Fertigungsstufe N2P und deren Nachfolger A14.

Aber auch die finale Optimierung N2U war Thema, denn damit wird der N2-Prozess ein Langläufer für viele Jahre. N2U gräbt damit allerdings dem ursprünglich einmal geplanten N2X zusammen mit A16, A14 und weiteren schnell folgenden Technologien das Wasser ab. Denn ein Prozess, der bei höherem Energieverbrauch vielleicht um bis zu zehn Prozent höher taktet, scheint immer unpassender zu werden.

Erst recht wenn N2U doch schon vier Prozent mehr Leistung bei gleichem Energiebedarf wie N2P, oder für gleiche Leistung zehn Prozent geringeren Energiebedarf verspricht. TSMCs Fahrplan sieht deshalb bei den meisten Kunden den Gang zu N2P, N2U und dann erst zu A14 vor. Gleichzeitig höhere Leistung und noch weniger Energiebedarf verspricht der erste Schritt mit Super Power Rail . TSMC A16 ist quasi ein N2P-Prozess mit rückseitiger Stromversorgung .

Chips mit zehn Prozent mehr Leistung und bis zu 20 Prozent geringerem Energiebedarf sollen ab Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang 2027 in die Massenproduktion gehen. In rund einem Jahr könnten die ersten darauf basierenden Chips verfügbar sein. Als neuer Mainstream-Schritt ist dann A14 angesetzt. Dieser verspricht ein noch größerer zu werden als von N3 zu N2, der wiederum den Weg zur erstmaligen Verwendung von Gate-all-around-Transistoren ebnete.

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Die zweite Generation stellt damit einen deutlichen Schritt nach vorn dar. Mit dem Faktor 1,28x gegenüber N2P skaliert eine klassische SRAM-Zelle mit A14 laut TSMC so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr und kommt im A14-Prozess auf 48 Mb/mm². Unterm Strich wird A14 gegenüber dem schon stark optimierten N2P-Prozess, der ab 2027 in einer Vielzahl von Produkten zum Einsatz kommt, bis zu 14 Prozent mehr Performance bieten; alternativ 23 Prozent weniger Energie verbrauchen.

Die aktuellen Zahlen dieser Woche passen in das zuletzt vermittelte. Bei der Energieeinsparung hat man das Ziel offenbar bisher aber knapp verfehlt. Der in diesem Jahr erstmals vorgestellte Prozess A12 mit Super Power Rail wird dann – zumindest nach Plan – ab 2029 mit einem großen Sprung die Effizienzkrone übernehmen. A16 SPR leistet in diesem Punkt – ähnlich wie N2 mit GAA-Transistoren – erst einmal die Vorarbeit.

Die zweite Generation geht dann in die Vollen und ist auf dem Papier 2,3 Mal so effizient wie die aktuell genutzten N3P-Produkte. Zu rechnen ist mit dem Prozess aber erst ab 2029+. CoWoS als Aushängeschild ist und bleibt die aktuelle Referenz für „Chips“, die sich nicht mehr sinnvoll in einem monolithischen Chip unterbringen lassen. Aber CoWoS „“.

Wenn es das Design erlaubt, einen Interposer zu umgehen, sollte man das auch machen, lautete eine Empfehlung. Denn CoWoS-Designs bringe extrem viel Komplexität ins Spiel und letztlich hohe Kosten, denn alles vom SoC über den Interposer und das Substrat muss aufeinander abgestimmt werden. Die CoWoS-Roadmap entspricht ansonsten aber dem, was TSMC bereits das ganze Jahr gezeigt hat.

Die Chips werden stetig größer, mehr SoCs, zum Teil bereits als SoIC und in Zukunft auch mit SRAM und DRAM gestapelt, flankiert von einer Unmenge an HBM-Chips – das ist die Zukunft. Ein Testsample für das Jahr 2027, ähnlich wie auf der Roadmap dargestellt, hatte TSMC auch vor Ort – fotografieren war allerdings verboten. Leider. Konnektivität ist ein weiteres großes Thema, welches auch Aveek Sarkar im Gespräch mit uns ansprach.

Mit Compact Universal Photonic Engine visiert TSMC den Markt groß an, wobei aber auch hier jeder Kunde ein anderer ist und andere Vorstellungen haben kann. AI-Racks haben andere Anforderungen als Systeme für klassische Datenzentren. Co-Packed Optics in Zukunft direkt neben dem Chip, aber auch das eigentlich klassische und schon lange genutzte, aber stets weiterentwickelteCOUPE ist Bestandteil von TSMCs HPC-Komplettangebot Von all den Entwicklungen an der HPC-Spitze profitieren aber auch andere Märkte.

Während HPC-Lösungen immer auf die neueste Fertigungen wechseln, werden bisherige Nodes frei und können für Automotive-Chips, IoT-Lösungen und alles weitere verwendet werden. Und auch dort sieht TSMC sehr hohe Wachstumsraten, während sich die Branche von älteren Fertigungsprozessen verabschiedet und zu den nach wie vor modernen FinFET-Lösungen wechselt. Absatzsprünge wie die vierfache Tapeout-Menge von N2-Lösungen gegenüber N5 in den ersten zwei Jahren wird es dabei wohl nicht geben, aber Wachstum scheint garantiert.in Deutschland.

Die European Semiconductor Manufacturing Company wird im kommenden Jahr die ersten Systeme in der neuen Fabrik in Dresden verbauen, das sogenannte Tool-in. Fab 24 ist bisher geplant für Strukturgrößen von 28 und 22 nm, später aber auch 16 und 12 nm . Stellenausschreibungen bei TSMC zeigen durchaus viele offene Stellen, beispielsweise mit.

Zusammen mit dem ersten OIP in derselben Statt macht der Konzern klar, dass man an das Potenzial des Standorts Deutschland und Europa glaube, dieses eben nur ausspielen muss. So schlecht, wie es gern dargestellt wird, ist es nämlich nicht. Aber etwas mehr geht eben auch. Wir wurden von TSMC zum OIP in München eingeladen, der Hersteller hat dafür eine Hotelübernachtung und die Reisekosten getragen.

Eine Einflussnahme auf den Bericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Eigene Bilder durften vor Ort leider auch in diesem Jahr nicht aufgenommen werden. Die Bilder im Artikel sind daher von TSMC. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.