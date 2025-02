TSMC und Broadcom in den Gängen - Zerschlagung von Intel?

Gerüchte über die mögliche Aufspaltung des amerikanischen Technologiekonzerns Intel durch die Konkurrenten TSMC und Broadcom machen die Runde. Der Wall Street Journal berichtet über mögliche Geschäftsmodelle, die zu einer Aufspaltung des Chipherstellers führen könnten.

Die Spannung im Halbleiter markt hält an. Konkret kursieren Gerüchte über mögliche Zerschlagung des amerikanischen Technologie konzerns Intel durch zwei potente Konkurrenten: TSMC und Broadcom . Laut dem Wall Street Journal (WSJ) erwägen beide Unternehmen unabhängig voneinander Geschäftsmodelle, die zu einer Aufspaltung des Chipherstellers führen könnten.

Broadcom soll laut dem WSJ-Bericht Intels Chipdesign- und Marketinggeschäft genau unter die Lupe genommen haben und ein mögliches Angebot mit seinen Beratern diskutiert haben. Das Unternehmen soll diese Pläne jedoch nur weiterverfolgen, wenn es einen Partner für Intels Fertigungsgeschäft findet.Unabhängig davon hat TSMC die Steuerung einiger oder aller Chipfabriken von Intel untersucht, möglicherweise als Teil eines Investorenkonsortiums, berichtet das WSJ weiter. Broadcom und TSMC arbeiten bisher nicht zusammen und alle bisherigen Gespräche sind vorläufig und weitgehend informell, fügte das Journal hinzu. Der Bericht erwähnt auch, dass Trumps Team die Idee eines Deals zwischen TSMC und Intel bei einem Treffen mit Vertretern von TSMC zur Sprache gebracht und diese sich aufgeschlossen gezeigt haben soll. Ein solches Geschäft könnte als finanzieller Rettungsanker für Intel fungieren. Intel, Broadcom und TSMC reagierten nicht sofort auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Stellungnahme.





