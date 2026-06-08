Tsunamiwarnung nach schwerem Erdbeben vor der Philippinen

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 vor der Südküste der Philippinen hat eine Tsunamiwarnung ausgelöst. Die Behörden bitten die Bevölkerung, sich in höher gelegene Gebiete oder weiter ins Landesinnere zu begeben.

Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 vor der Süd küste der Philippinen haben die Behörden eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Das in den USA ansässige Pacific Tsunami Warning Center teilte am Montag mit, dass binnen der nächsten drei Stunden Tsunamiwellen entlang der Küste n der Philippinen , Indonesiens, Palaus, Taiwans und Papua-Neuguineas möglich seien.

Auch Japan gab für weite Teile der Pazifikküste eine Tsunami-Warnung aus. Das Beben hatte sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Montagmorgen in einer Tiefe von 35 Kilometern vor der Insel Mindanao. Die japanische Wetterbehörde teilte mit, dass ab 11.30 Uhr (Ortszeit, 4.30 Uhr MESZ) Tsunamis mit einer Höhe von bis zu einem Meter in verschiedenen Regionen erwartet würden. Die Wellen könnten über Stunden anhalten.

Den Bewohnern der Küstengebiete in den folgenden Provinzen wird DRINGEND GERATEN, sich UMGEHEND in höher gelegene Gebiete oder weiter ins Landesinnere zu begeben, teilte das Philippine Institute of Volcanology and Seismology mit. Betroffen sind demnach die Regionen Sarangani, Davao Occidental, Tawi-tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat und South Cotabato. Die Philippinen haben ein Tsunamiwarnungssystem eingerichtet, um die Bevölkerung vor Tsunamis zu warnen.

Dieses System besteht aus Sensoren, die die Wellen messen und die Daten an das Pacific Tsunami Warning Center senden. Das Center analysiert dann die Daten und gibt die Warnung aus. Die Philippinen haben auch ein Evakuierungssystem eingerichtet, um die Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. Dieses System besteht aus Evakuierungsrouten, die die Bevölkerung in Sicherheit bringen.

Die Behörden haben auch eine Sirene-System eingerichtet, um die Bevölkerung zu warnen. Die Sirenen werden ausgelöst, wenn ein Tsunamiwarnung ausgegeben wird. Die Behörden bitten die Bevölkerung, sich auf die Sirenen zu verlassen, um in Sicherheit zu bringen. Die Philippinen haben auch ein System eingerichtet, um die Bevölkerung über die Tsunamiwarnung zu informieren.

Dieses System besteht aus SMS-Nachrichten, die an die Bevölkerung gesendet werden. Die Behörden bitten die Bevölkerung, sich auf die SMS-Nachrichten zu verlassen, um in Sicherheit zu bringen





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