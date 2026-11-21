Der TSV 1860 München jagt den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Das Free-TV-Game gegen den 1. FC Schweinfurt 05 wird auf BR24 Sport gesendet.

Der TSV 1860 München setzt seine ambitionierte Rückkehr in die dritte deutsche Liga konsequent fort. Knapp ein Jahr nach dem erzwungenen Abstieg positioniert sich die Mannschaft aus der Landeshauptstadt stabil in der Spitzengruppe der Regionalliga Bayern. Die sportliche Führung um das Vereinshaus zeigt klare Signale, den direkten Wiederaufstieg unverzüglich zu realisieren und die Lücke zur Liga zu schließen.

Spielstand und Tabellenposition der Löwen

Nach einer anfänglich holprigen Saisonphase hat sich der TSV 1860 München nachhaltig in den vorderen Rängen etabliert. Die statistische Bilanz des Vereins verzeichnet aktuell neun Siege, sieben Unentschieden sowie zwei Niederlagen. Auf Basis dieser Leistungen belegt die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz und übt damit kontinuierlich Druck auf die Tabellenführung aus. Diese Konstanz unterstreicht die offensive Ausrichtung des Klubs, der bereits nach einem Jahr wieder die Spielklasse der 3. Liga anstrebt.

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Spielverlauf gegen SpVgg Unterhaching analysiert

Am neunzehnten Spieltag der Regionalliga Bayern präsentierte sich der TSV 1860 München in einem spannenden Duell gegen die SpVgg Unterhaching. Das Begegnung endete mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz des torlosen Ergebnisses bleibt die Mannschaft weiterhin auf dem gewünschten Pfad, um die Qualifikationsvoraussetzungen für die dritthöchste Spielklasse zu sichern. Die Defensive stand dicht, während die Offensive weiterhin Arbeitshypothesen für die kommenden Partien entwickeln muss.

Pausenregelung im Bayern-Spielplan

Die strukturelle Gegebenheit der Regionalliga Bayern, die aus einer ungeraden Anzahl von neunzehn Mannschaften besteht, bedingt bestimmte Spielrhythmen. Aufgrund dieser Konstellation ruhen die Geschäfte der Münchner am zwanzigsten Spieltag. Diese Pause dient der Regeneration und Vorbereitung. Anschließend nimmt der TSV 1860 München am einundzwanzigsten Spieltag die Heimpartie gegen den 1. FC Schweinfurt 05 vor.

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Ausrichtung des Heimspiels im Stadion

Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt 05 findet vor heimischem Publikum statt. Der Spielort ist das Grünwalder Stadion in München. Für die Fans und Interessenten ist dies die direkte Möglichkeit, den aktuellen Leistungsstand der Löwen live zu verfolgen. Das Stadion bietet den Rahmen für die sportliche Auseinandersetzung, die für die Aufstiegsambitionen der Stadtteilmannschaft von großer Bedeutung ist.

Medienrechte und TV-Übertragung des Games

Für die Verbreitung des Spiels zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt 05 stehen verschiedene Medienkanäle zur Verfügung. Das Spiel wird im Free-TV auf BR24 Sport übertragen. Zusätzlich ist die Live-Abdeckung in der ARD Mediathek möglich. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es einem breiten Publikum, der Entwicklung der Liga zu folgen. Ergänzend dazu steht auf ran.de ein Liveticker zur Verfügung, der alle Spielaktionen und Statistiken in Echtzeit dokumentiert.