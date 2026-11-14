TSV 1860 München: Aufstiegshoffnungen gegen Schweinfurt

Der TSV 1860 München will in der Regionalliga Bayern nach zwei Niederlagen punkten. Das Live-Event gegen den 1. FC Schweinfurt 05 ist im Free-TV sichtbar.

Der TSV 1860 München verfolgt weiterhin sein ambitioniertes Ziel, den direkten Wiederaufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse zu erzwingen. Nach nur einem Jahr Zwangsabstieg etablierte sich die Mannschaft unter dem Namen "Löwen" in der Regionalliga Bayern fest an der Tabellenspitze. Mit einer Bilanz aus neun Siegen, sieben Unentschieden und zwei Niederlagen belegt die Münchner Elf aktuell den zweiten Platz und hält den Druck auf den Tabellenführer aufrecht.

Tabellenposition und aktuelle Form

Die Performance der "Sechziger" ist trotz eines holprigen Saisonstarts überwiegend positiv verlaufen. Die Mannschaft konnte sich im Lauf der Spielzeit kontinuierlich in der Spitzengruppe festigen. Das letzte Spiel am 19. Spieltag endete allerdings torlos und punktgleich gegen die SpVgg Unterhaching. Diese Begegnung markiert den aktuellen Status quo, bevor die Partie gegen den 1. FC Schweinfurt 05 ansteht.

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Spielplan und freie Woche

Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl von nineteen Mannschaften in der Regionalliga Bayern ist ein Spielpause notwendig. Die Münchner pausieren am 20. Spieltag, um sich auf das darauffolgende Heimspiel vorzubereiten. Am 21. Spieltag empfängt der TSV 1860 München dann den 1. FC Schweinfurt 05. Diese Unterbrechung bietet der Trainerstab die Chance, taktische Feinheiten für das nächste Duell zu schärfen.

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Austragungsort und Stadion-Details

Das Crucial Match findet im historischen Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München statt. Der traditionelle Spielort bietet den Fans eine vertraute Atmosphäre für das wichtige Aufstiegsrennen. Die Heimstärke des TSV 1860 München spielt dabei eine entscheidende Rolle, da die "Löwen" versuchen wollen, ihre Punkteausbeute auch zu Hause auszubauen.

Medienübertragung und TV-Rechte

Für die Zuschauer bietet sich die Möglichkeit, dem Spiel live im Free-TV zu folgen. Die Übertragung des Regionalliga-Spiels zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt 05 wird sowohl über BR24 Sport als auch in der ARD Mediathek angeboten. Dies ermöglicht einen breiten Zugang zum Spielgeschehen ohne zusätzliche Abonnements.