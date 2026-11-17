Der TSV 1860 München jagt den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Wir verraten den Spielplan, die aktuelle Tabelle und die Live-Übertragung beim 1. FC Schweinfurt 05.

Der TSV 1860 München blickt mit klaren ambitionen auf die Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Das oberste Ziel der Münchner ist es, den direkten Wiederaufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse zu feiern. Dieser Anspruch untermauert den sportlichen Willen, bereits ein Jahr nach dem erzwungenen Zwangsabstieg die Rückkehr in den Profifußball zu vollziehen.

Saisonstatistik und aktueller Tabellenrang

Nach einem holprigen Start in die Saison hat sich die Mannschaft von Trainer Andreas Bornemann langsam, aber stetig in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Mit neun Siegen, sieben Unentschieden und zwei Niederlagen stehen die Löwen aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Diese positive Entwicklung zeigt, dass das Team die ersten Herausforderungen gemeistert hat und nun konsequent die Podiumsränge anstrebt.

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Am neunzehnten Spieltag endete das Match gegen die SpVgg Unterhaching jedoch torlos mit einem Unentschieden. Trotz dieses Punktabzugs bleibt der Abstand zur Tabellenspitze gering, und die Münchner sind weiterhin auf Kurs für die Aufstiegsränge. Die Konstanz der Ergebnisse spricht für eine gefestigte Mannschaftsstruktur.

Verlauf des Spielplans und Pause

Bedingt durch die ungerade Teilnehmerzahl der Regionalliga Bayern, die aus neunzehn Mannschaften besteht, ergibt sich ein spezifisches Spielplanformat für die Saison. Die Münchner pausieren am zwanzigsten Spieltag und treten in dieser Runde nicht an. Diese Pause bietet der Vereinsführung und dem Trainerteam die Möglichkeit, taktische Anpassungen vorzunehmen.

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Am darauf folgenden einundzwanzigsten Spieltag geht es dann direkt weiter für die Sechziger. Der TSV 1860 München empfängt an diesem Tag den 1. FC Schweinfurt 05 im heimischen Grünwalder Stadion. Dieser Heimspielabschnitt stellt eine wichtige Phase im Kampf um den Tabellenplatz dar.

Stadioninformationen und Übertragungsrechte

Das entscheidende Heimduell findet im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München statt. Für die Fans vor Ort bietet dieses Stadion die Möglichkeit, das Geschehen hautnah zu verfolgen. Die Infrastruktur ist darauf ausgelegt, das Interesse an der Regionalliga Bayern zu bedienen.

Wer nicht persönlich vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel live im Fernsehen zu verfolgen. Die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt 05 wird bei BR24 Sport sowie in der ARD Mediathek übertragen. Damit wird die Reichweite des Spiels über den lokalen Raum hinausgespannt.

Strategische Bedeutung für den Verein

Der Aufstieg in die dritte Liga ist für den TSV 1860 München ein zentrales Projekt. Die finanzielle und sportliche Zukunft des Vereins hängt maßgeblich von der Rückkehr in das Profilager ab. Die aktuellen Leistungen deuten darauf hin, dass das Team die notwendige Qualität besitzt, um diese Hürde zu nehmen.

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Die Konkurrenz in der Regionalliga Bayern ist hart, und jeder Punkt zählt. Mit dem nächsten Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 hat das Team die Chance, den Anschluss an die Führungspitze zu festigen. Die Motivation der Spieler und der Betreuer ist entsprechend hoch.

Die Unterstützung durch die Fans spielt eine große Rolle. Das Stadion an der Grünwalder Straße soll zum Festungscharakter werden, um die Punkte gegen die direkten Kontrahenten einzufahren. Der Verein setzt auf Kontinuität und eine klare sportliche Linie.

Die kommende Zeit wird zeigen, ob die Münchner die notwendigen Konsistenz bewahren können. Bis zum Saisonende bleiben einige Punkte zu erreichen, die entscheidend für das Finale sein werden. Die Medienberichterstattung durch Sender wie BR24 Sport trägt zur Sichtbarkeit bei.