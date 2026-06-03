Der TSV 1860 München steht vor einem Neuanfang und muss den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Die Chance, überall reinen Tisch zu machen und einen echten Neustart zu wagen, ist jetzt da. Mit einer freiwilligen Insolvenz könnte der Verein die Rechtslage umdrehen und die jordanische Einschüchterung beenden.

Der TSV 1860 München steht vor einem Neuanfang . Die Chance, überall reinen Tisch zu machen und einen echten Neustart zu wagen, ist jetzt da. Der Verein muss jedoch den bitteren Gang in die Regionalliga antreten, da ein funktionierender Finanzplan nicht rechtzeitig vorgelegt werden konnte.

Die Löwen-Fans müssen um die Zukunft ihres Klubs bangen, aber jetzt könnte der Verein aus dem Teufelkreis ausbrechen, indem er eine geplante Insolvenz einleitet. Mit einer freiwilligen Insolvenz könnte der Verein die Rechtslage umdrehen und die jordanische Einschüchterung beenden. Die sportliche Führung der Löwen lebte bis zuletzt über ihre Verhältnisse und nutzte das vorhandene Geld mehr als aus. Die Akademie des Vereins ist jedoch hervorragend und hat Spieler wie Clemens Lippmann hervorgebracht, der Stammspieler war und nun ablösefrei verlassen wird.

Der neue TSV 1860 München muss jedoch jede Verbindung nach Jordanien kappen und sich auf die U23 des Vereins konzentrieren, die Meister der fünftklassigen Bayernliga Süd wurde und sich damit den Aufstieg in die Regionalliga Bayern verdient hätte. Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen haben gezeigt, dass ein Schritt zurück und eine Insolvenz auf lange Dauer manchmal ein Schritt nach vorne sein kann





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