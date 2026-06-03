Der TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten. Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen.

Der TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten. Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen.

Für die Münchner Löwen ist es bereits der zweite Zwangsabstieg seit 2017. Der Investor Hasan Ismaik weigert sich, das Finanzloch zu schließen. Der Hauptsponsor "Die Bayerische" beendet sein Engagement beim Verein. Der Verein muss um den Verbleib im Profifußball zittern.

Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Der Verein geht bereits rechtlich dagegen vor. Der Traditionsverein ist in einer schwierigen Lage und muss um den Verbleib in der 3. Liga kämpfen.

Der Verein hat intensive Gespräche mit den Vertretern der KGaA, der Geschäftsführung und des e. V. geführt, um eine nachhaltige Lösung für die finanziellen Herausforderungen zu finden. Der Investor Ismaik hat bis gestern in den Verhandlungen noch gut ausgesehen, aber es ist ihm nicht gelungen, den notwendigen Konsens zwischen allen beteiligten Parteien zu erreichen. Der Verein steht auf einem stolzen Fundament aus Geschichte, Tradition und leidenschaftlichen Fans, die stets seine größte Stärke waren.

Der Investor Ismaik hofft, dass dieser schwierige Moment der Ausgangspunkt für eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine bessere Zukunft sein wird





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