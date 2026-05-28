TSV 1860 München: Finanzielle Krise und Lizenzkampf vor der Entscheidung

Der TSV 1860 München kämpft bis zum 3. Juni um die Lizenz für die 3. Liga. Es müssen 2,7 Millionen Euro aufgebracht werden, sonst droht der Zwangsabstieg. Verhandlungen mit Investor Hasan Ismaik über Beteiligungsverkauf und Vorkaufsrechte laufen.

Der TSV 1860 München steht vor einer existentiellen Krise. Bis zum 3. Juni muss der traditionsreiche Fußballverein die benötigte Lizenz gebühr in Höhe von 2,7 Millionen Euro für die 3.

Liga aufbringen. Andernfalls droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern. Hinter den Kulissen wird intensiv nach einer Lösung gesucht, um die finanzielle Lücke zu schließen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht der Hauptinvestor Hasan Ismaik, der zuletzt öffentlich erklärte, dass der aktuelle Kurs nicht fortsetzbar sei.

Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, da Ismaik in einem Forderungskatalog auch die Abtretung des Vorkaufsrechts des e. V. verlangt hatte. Dieses Recht wurde 2011 im Kooperationsvertrag bei seinem Einstieg festgeschrieben und sichert dem Verein zu, im Falle eines späteren Verkaufs von Ismaiks 60-Prozent-Anteilen unter den gleichen Bedingungen wie ein externer Käufer zurückzukaufen. Eine Änderung dieser Klausel müsste zudem von der Mitgliederversammlung genehmigt werden, die aus rund 27.250 Mitgliedern besteht.

Nach Informationen von BILD hätte der Verein diese Bedingung niemals akzeptiert. In einer nun veröffentlichten Whatsapp-Nachricht ruderte Ismaik jedoch zurück und stellte klar, dass man nicht auf die Vorerwerbs- und Vorkaufsrechte des e. V. verzichten wolle und sämtliche Rechte erhalten bleiben sollen. Diese Klarstellung verbessert die Verhandlungsposition des Vereins, doch die grundsätzliche Finanzierungsfrage bleibt ungelöst.

Die Stimmung unter den Fans ist bereits angespannt. Trotz der Unsicherheit wurden bereits fast 8.000 Dauerkarten für die kommende Saison in der 3. Liga verkauft. Ein Stehplatz kostet 330 Euro, ein Sitzplatz 660 Euro.

Sollte es zum Zwangsabstieg kommen, verlieren diese Karten ihre Gültigkeit und der Verein müsste alle Verkäufe rückabwickeln, was mit erheblichem administrativem und finanziellem Aufwand verbunden wäre. Die Einnahmen aus den Dauerkarten sind ein wichtiger Posten in der Lizenzierung und würden im Fall des Abstiegs komplett wegfallen. Auch die Zukunft des langjährigen Hauptsponsors, der Münchener Versicherung 'Die Bayerische', ist ungewiss.

Der Sponsor, der seit zehn Jahren den Verein unterstützt und nach BILD-Informationen in dieser Zeit rund 15 Millionen Euro bereitgestellt hat, verfügt über einen Vertrag für die 4. Liga.

Allerdings besitzt er ein Sonderkündigungsrecht. Ob von diesem Gebrauch gemacht wird, ist noch offen. In der Abstiegssaison 2017 sprang die Bayerische mit einer Finanzspritze von zwei Millionen Euro ein und rettete den Verein damals vor dem finanziellen Aus. Ob eine ähnliche Unterstützung diesmal möglich ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Die kommenden Tage werden entscheiden, ob 1860 München den Gang in die Regionalliga vermeiden kann oder nicht





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