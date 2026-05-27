TSV 1860 München in Existenzkrise: Ismaik warnt vor dem Abstieg

Der TSV 1860 München steht vor dem Aus. Wenn der Verein bis zum 3. Juni nicht rund 2,7 Millionen Euro nachweisen kann, droht der Abstieg in die Regionalliga. Der Investor Hasan Ismaik warnt vor der aktuellen Situation und fordert mutige Entscheidungen.

Der TSV 1860 München befindet sich in einer kritischen Situation. Wenn der Verein bis zum 3. Juni nicht rund 2,7 Millionen Euro nachweisen kann, droht der Abstieg in die Regionalliga .

Der Investor Hasan Ismaik, der seit 2011 in München engagiert ist, möchte seine Anteile von 60 Prozent seit etwa einem Jahr verkaufen, bisher jedoch ohne Erfolg. Ismaik hat am 21. Mai ein benötigtes Darlehen gekündigt und damit den Verein in eine Lizenzkrise gestürzt. Nun äußert sich Ismaik via Instagram: 'Seit fünfzehn Jahren habe ich den Verein mit nahezu achtzig Millionen Euro unterstützt, weil ich an die Möglichkeit geglaubt habe, die Löwen auf starken und stabilen Grundlagen neu aufzubauen.

Mein Ziel war es nie, lediglich beteiligt zu sein, sondern dazu beizutragen, den Verein dorthin zurückzuführen, wo er hingehört.





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