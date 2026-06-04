Der TSV 1860 München muss in die Regionalliga absteigen. Eine Insolvenz könnte der Verein nutzen, um den Einfluss des Investors Hasan Ismaik zu beenden und einen Neustart zu wagen.

Der TSV 1860 München steht erneut vor einem Scherbenhaufen. Der Gang in die Regionalliga ist besiegelt, da der Verein nicht rechtzeitig einen funktionierenden Finanzplan vorlegen konnte.

Dies ist jedoch kein neues Problem für die Löwen-Fans, die beinahe jährlich um die Zukunft ihres Klubs bangen müssen. Der Investor Hasan Ismaik hat in der Vergangenheit immer in letzter Sekunde gerettet, doch die ambitionierten Ziele und Spieler, die daraufhin geholt wurden, führten nur dazu, dass der Verein im Mittelfeld der 3. Liga landete. Nun könnte eine geplante Insolvenz der Ausweg aus diesem Teufelskreis sein.

Eine solche Insolvenz würde es ermöglichen, den Spieß gegenüber dem Investor umzudrehen und einen Neustart zu wagen. Der Verein müsste zwar für seine Fehler büßen, doch immer dieselbe Saison in Dauerschleife zu erleben, kann auch keine Lösung sein. Die sportliche Führung der Löwen lebte bis zuletzt über ihre Verhältnisse und nutzte das vorhandene Geld mehr als aus. Spieler wie Kevin Volland oder Florian Niederlechner mögen bei Sechzig verwurzelt sein, doch sie spielen auch nicht für zwei Packungen Butterbrezn.

Der Verein hat jedoch eine hervorragende Akademie und könnte mit der U23, die Meister der fünftklassigen Bayernliga Süd wurde, den Aufstieg in die Regionalliga Bayern verdienen. Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen haben gezeigt, dass ein Schritt zurück - und auch eine Insolvenz - auf lange Dauer manchmal ein Schritt nach vorne sein kann.

Die Strahlkraft des Klubs und die weichen Standortfaktoren wie die Stadt München könnten dazu beitragen, die besten Spieler der Region anzuwerben und weiterzuentwickeln, ohne die Altlasten und den Würgegriff von Ismaik





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