TSV 1860 München kündigt Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik und startet Neuanfang in der Regionalliga

Nach dem plötzlichen Entzug finanzieller Zusagen durch Hasan Ismaik hat der TSV 1860 München die Zusammenarbeit beendet und strebt einen kompletten Neuanfang in der Regionalliga an. Der Traditionsklub verlor das Spielrecht, will aber mit neuen Strukturen und prominenten Rückkehrern durchstarten.

Nach fünfzehn Jahren ist die Partnerschaft zwischen dem TSV 1860 München und dem jordanischen Investor Hasan Ismaik überraschend zerbrochen. Der Traditionsverein kündigte den Kooperationsvertrag mit Ismaik einseitig und mit sofortiger Wirkung.

Der Auslöser war die abrupte Streichung bereits genehmigter Darlehen durch Ismaik am 21. Mai. Diese Entscheidung ließ den dringend benötigten Betrag von 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz ausbleiben, was den Verein in eine existenzielle Krise stürzte. Letztlich folgte der sportliche Abstieg in die Regionalliga.

In einer Nachtsitzung am Mittwoch und nach rechtlicher Prüfung am Donnerstag verkündete der Klub die Trennung. Die finanziellen Verluste für Ismaik, der in anderthalb Jahrzehnten rund 80 Millionen Euro investiert hatte, sind enorm. Sein Anteilsbesitz an der ausgegliederten Spielbetriebsgesellschaft (KGaA) besteht formal weiter, doch durch die Kündigung des Kooperationsvertrags verlor diese das wertvolle Spielrecht, das für Lizenzen unerlässlich ist. Das Spielrecht liegt nun beim Trägerverein TSV München von 1860 e.

V., der in der Regionalliga antreten wird. Gleichzeitig plant die Vereinsführung um Präsident Gernot Mang einen kompletten Neuanfang. Es soll eine neue Spielbetriebsgesellschaft gegründet und neue Investoren gewonnen werden.

Zudem wird eine Rückholaktion von Ex-Kapitän Jesper Verlaat und die Verpflichtung von Ex-Bundesligastar Florian Niederlechner erwogen. Diese personellen Signale sollen die Fans mitnehmen und zugleich solvente Partner anlocken, die bisher mit einer Engagementszusage bis zur Klärung der Ismaik-Frage warteten. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob dieser Neustart in der vierten Liga gelingen kann





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