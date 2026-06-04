TSV 1860 München kündigt Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik

Der TSV 1860 München hat den Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik gekündigt. Der Verein muss nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern Schlag auf Schlag erleben. Die Vereinsbosse um Präsident Gernot Mang haben den Vertrag einseitig gekündigt.

Der TSV 1860 München hat den Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik gekündigt. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern geht es für den Traditionsklub aus Giesing Schlag auf Schlag.

Der Geschäftsmann hatte im Mai bereits zugesagte Darlehen gestrichen, wodurch das benötigte Geld für die Lizenz nicht aufgebracht werden konnte und der Verein zwangsabsteigen musste. Für die Lizenzerteilung hätte der TSV 2,7 Millionen Euro benötigt. Wie die Vereinsbosse um Präsident Gernot Mang bekanntgaben, hat der Klub den Vertrag mit Ismaik einseitig gekündigt. Der TSV München von 1860 e.

V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt. Mit Blick auf die Saison 2026/2027 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorisch und formalrechtlich erforderlichen Maßnahmen. Dem TSV München von 1860 e.

V. liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor. Durch die einseitige Kündigung des Kooperationsvertrages verliert die ausgegliederte KGaA, an der Ismaik mit 60 Prozent Anteilen die Mehrheit besitzt, das sogenannte Spielrecht. Dies ist nötig, um Lizenzen zu beantragen. Entsprechend liegt das Spielrecht künftig wieder beim e.

V., die Löwen werden in der Regionalliga voraussichtlich unter dem Namen TSV 1860 München e. V. antreten. Trotz des Zwangsabstiegs gibt es wohl auch von Spielerseite durchaus positive Signale. Laut Bild bleibt Stürmer Florian Niederlechner anscheinend auch in der Regionalliga an Bord, zudem soll Ex-Kapitän Jesper Verlaat nun doch bleiben, nachdem er bereits verabschiedet worden war.

Mit Daniel Bierofka zeigte sich eine Ikone von 1860 München geschockt von den jüngsten Entwicklungen, die im Zwangsabstieg gipfelten. Es ist eine Schande. Anders kann man es nicht beschreiben, was da passiert, sagte der Ex-Spieler und -Trainer der Löwen bei BR24 und fand vor allem über die Bosse deutliche Worte: Verantwortungslos, charakterlos - von allen Beteiligten. Da kann sich keiner rausnehmen.

Den früheren Fan-Liebling macht der Niedergang seines früheren Klubs nahezu sprachlos: Mittlerweile gehen einem die Worte aus, was man da noch zu sagen soll Absoluter Wahnsinn. Bierofka hatte den TSV nach dem ersten Abstieg in die Regionalliga dort gecoacht und sagt daher voraus: Die Beteiligten werden erst wenn es so weit ist, wenn wir in der Regionalliga spielen, realisieren, was das für den Verein bedeutet





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