TSV 1860 München kündigt Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik

Der TSV 1860 München hat den Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik gekündigt. Der Verein hatte in der Saison 2021/22 den Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern erlitten. Der Geschäftsmann hatte im Mai bereits zugesagte Darlehen gestrichen, wodurch das benötigte Geld für die Lizenz nicht aufgebracht werden konnte.

Der TSV 1860 München hat den Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik gekündigt. Der Verein hatte in der Saison 2021/22 den Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern erlitten.

Der Geschäftsmann hatte im Mai bereits zugesagte Darlehen gestrichen, wodurch das benötigte Geld für die Lizenz nicht aufgebracht werden konnte. Der TSV 1860 München benötigt 2,7 Millionen Euro für die Lizenzerteilung. Der Verein hat den Vertrag mit Ismaik einseitig gekündigt. Die ausgegliederte KGaA, an der Ismaik mit 60 Prozent Anteilen die Mehrheit besitzt, verliert das sogenannte Spielrecht.

Dies ist nötig, um Lizenzen zu beantragen. Das Spielrecht liegt nun wieder beim e. V. Die 'Löwen' werden in der Regionalliga voraussichtlich unter dem Namen TSV 1860 München e. V. antreten.

Trotz des Zwangsabstiegs gibt es positive Signale von Spielerseite. Stürmer Florian Niederlechner bleibt anscheinend auch in der Regionalliga an Bord, zudem soll Ex-Kapitän Jesper Verlaat nun doch bleiben. Der Ex-Spieler und -Trainer Daniel Bierofka zeigte sich von den jüngsten Entwicklungen geschockt und kritisierte die Vereinsbosse.





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