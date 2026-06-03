Der TSV 1860 München steht nach dem verpassten Lizenzantrag vor dem Abstieg in die Regionalliga. Ein Kommentar erklärt, warum eine geplante Insolvenz der einzige Weg sein könnte, um sich von Investor Hasan Ismaik zu lösen und einen nachhaltigen Neuanfang zu wagen.

Der TSV 1860 München befindet sich einmal mehr in einer tiefgreifenden Krise, diesmal mit Investor Hasan Ismaik als zentralem Akteur. Die offizielle Abstimmung in die Regionalliga ist nach gescheiterten Verhandlungen mit dem DFB , weil kein tragfähiger Finanzplan vorgelegt werden konnte.

Das bekannte Muster wiederholt sich: etwa einmal jährlich droht dem Klub die Insolvenz, ehe Ismaik in letzter Minute eingreift und ambitionierte Zielsetzungen verkündet werden. In der Realität landen die Sechziger jedoch regelmäßig im Mittelfeld der 3. Liga. Diese endliche Schleife bietet nun die Chance, mit einer geplanten Insolvenz einen radikalen Schnitt zu wagen und einen echten Neuanfang zu starten.

Ein solcher Schritt könnte rechtlich die Möglichkeit schaffen, sich vom Einfluss des Investors zu lösen - vereinfacht könnte es einen TSV 1860 geben, der nicht mehr unter ständigem jordanischem Druck steht. Die bisherige Strategie, über einen Investor zum alten Glanz zurückzukehren, ist gescheitert; der Verein stagniert in jeder Hinsicht. Zwar muss 1860 nun für die Fehler der letzten Jahre büßen, doch ein ewiges Wiederholen desselben Zyklus kann keine Lösung sein.

Die sportliche Leitung lebte zuletzt deutlich über ihre Verhältnisse und setzte das vorhandene Geld ineffizient ein. Hochkarätige Einzelspieler wie Kevin Volland, Florian Niederlechner, Sigurd Haugen, Thore Jacobsen oder Thomas Dähne wurden verpflichtet, die zwar individuelle Klasse besitzen, jedoch kein funktionierendes Team bilden. Dabei verfügt der Klub über eine exzellente Jugendakademie, aus der immer wieder talentierte Spieler hervorgehen. Dass mit Clemens Lippmann ein 19-jähriger Stammspieler der vergangenen Saison klubintern als "unterschiedliche Zukunftsvorstellungen" ablösefrei geht, unterstreicht die strukturelle Problematik.

Ein dauerhafter Neuanfang muss jede Verbindung nach Jordanien kappen. Als Fundament dafür bietet sich die U23-Mannschaft an, die zuletzt die Bayernliga Süd gewann und sich somit für die Regionalliga Bayern qualifizierte - der Liga, in die der Profibereich im Falle einer Insolvenz absteigen würde. Vereine wie Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen haben vorgemacht, dass ein Schritt zurück, verbunden mit einer Insolvenz, langfristig ein Schritt nach vorne sein kann.

Beide Klubs spielten über ein Jahrzehnt lang keine größere Rolle, kehrten dann aber in die höheren Spielklassen zurück. Bei 1860 sprechen die Strahlkraft des traditionsreichen Namens und der Standort München dafür, die besten regionalen Talente anzuziehen und nachhaltig zu entwickeln - jedoch nur ohne Altlasten und ohne den würgenden Einfluss Ismaiks, unter dem der Verein schon viel zu lange leidet





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