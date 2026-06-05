Der TSV 1860 München muss trotz Platz acht in der 3. Liga in die Regionalliga absteigen. Der Grund: Vereinsspitze und Investor Hasan Ismaik finden mal wieder nicht zusammen. Der einst stolze Verein wird erneut zur Lachnummer.

Der TSV 1860 München muss trotz Platz acht in der 3. Liga in die Regionalliga absteigen. Der Grund: Vereinsspitze und Investor Hasan Ismaik finden mal wieder nicht zusammen.

Der einst stolze Verein wird erneut zur Lachnummer. Seit Jahren mutet der TSV 1860 München, landläufig als Löwen bekannt, an wie eine nicht enden wollende Zirkusvorstellung. Auch wenn das Projekt eines neuen Stadions samt anliegendem Löwengehege nie realisiert wurde, bietet der Verein in Giesing allerhand, was die Zuschauer staunend, lachend oder auch irritiert zurücklässt. Die abgelaufene Saison sollte zur großen Nummer werden, doch Formschwankungen und Verletzungspech hatten zur Folge, dass die Saison nur auf Rang acht endete.

Statt Applaus gab es Kritik von den Rängen. Die Schlagzeilen nach der Saison sind dennoch 'Münchens großer Liebe', doch nicht wegen sportlicher Erfolge, sondern weil der Verein die für die Drittliga-Zulassung nötigen Liquiditätsnachweise nicht fristgerecht erbracht hat. Die Zukunft heißt wieder Regionalliga Bayern. Verein und Gesellschafter zerfleischen sich gegenseitig, während Ismaik einen Neuanfang in der Regionalliga provoziert oder zumindest in Kauf nimmt.

Die Zukunft des Vereins steht erneut auf dem Spiel und stellt zumindest in diesem Sommer die größte Lachnummer im deutschen Profifußball dar





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