TSV 1860 München nach Lizenzentzug und Ismaik-Kündigung vor Neuanfang in der Regionalliga

Der TSV 1860 München hat die Zusammenarbeit mit Investor Hasan Ismaik nach 15 Jahren beendet und die Lizenz für die 3. Liga verloren. Der Verein wird in der Regionalliga Bayern starten und eine neue Betriebsgesellschaft gründen. Ismaik prüft rechtliche Schritte.

Der TSV 1860 München steht nach dem Lizenzentzug für die 3. Liga und der Kündigung der langjährigen Zusammenarbeit mit Investor Hasan Ismaik vor einem tiefgreifenden Neuanfang.

Die Löwen könnten in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern antreten, nachdem der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bereits die Zulassung erteilt hat. Die Spielrechte liegen nun beim eingetragenen Verein (e. V.), während die ausgegliederte Spielbetriebsgesellschaft (KGaA), an der Ismaik weiterhin 60 Prozent hält, diesen zentralen Wert verloren hat. Ismaik hat angekündigt, die Kündigung des Kooperationsvertrags rechtlich zu prüfen und seine vertraglichen Rechte zu wahren.

Ein langer Rechtsstreit ist möglich, da seine Anteile ohne das Spielrecht kaum noch Wert besitzen. Die Ereignisse begannen mit dem gescheiterten Versuch, die finanzielle Liquidität für die 3. Liga nachzuweisen. Kurz vor Fristende kündigte Ismaik einen Darlehensvertrag, wodurch 2,7 Millionen Euro fehlten.

Obwohl Ismaik anbot, die Summe unter sieben Bedingungen zu übernehmen, lehnte der Verein diese wegen grundlegender wirtschaftlicher und juristischer Bedenken ab. Damit war die Lizenz für die 3. Liga nicht mehr zu retten. Der DFB entzog den Löwen daraufhin die Spielberechtigung.

Gleichzeitig verkündete der Verein das Ende der 15-jährigen Partnerschaft mit Ismaik und den Beginn einer neuen Ära. Die Organe des e. V. müssen nun umgehend eine neue Betriebsgesellschaft gründen und Finanzierungen für den Regionalliga-Betrieb sichern. Die größte Hoffnung liegt darin, den früheren Hauptsponsor "Die Bayerische" wiederzugewinnen.

Die sportliche Situation ist von großer Unsicherheit geprägt. Laut Berichten besitzen nur acht Spieler einen gültigen Vertrag für die Regionalliga, der Großteil des Kaders kann ablösefrei gehen. Auch Trainer Markus Kauczinski steht vor dem Abschied. Der Bayerische Fußball-Verband plant, die Regionalliga Bayern von 18 auf 19 oder sogar 20 Teams aufzustocken, um 1860 aufzunehmen.

Die Fanszene reagierte mit der alarmierenden Ankündigung, bereits gekaufte Drittliga-Dauerkarten zurückzugeben und eine Erstattung zu fordern. Ein Musterschreiben wurde bereitgestellt. Die Anhänger betonen, dass sie weder dem Verein noch den Mitarbeitern schaden wollen, sehen unter den aktuellen Umständen jedoch keine Alternative. Wie viele Tickets tatsächlich zurückgegeben werden, bleibt abzuwarten.

Damit steht der traditionsreiche Klub nicht nur vor sportlichen, sondern auch vor erheblichen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen





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