Der TSV 1860 München steht vor dem Abstieg in die Regionalliga Bayern. Der Verein hat den DFB nicht überzeugt, dass er die finanziellen Herausforderungen meistern kann.

Der TSV 1860 München steht vor dem Abstieg in die Regionalliga Bayern . Der Verein hat den DFB nicht überzeugt, dass er die finanziellen Herausforderungen meistern kann.

Der Investor Hasan Ismaik weigert sich, das Finanzloch zu schließen. Der Verein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Der DFB hat dem Verein bis Mittwoch Zeit gegeben, um seine Liquidität zu beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Der Verein geht rechtlich gegen den Investor vor.

Der Präsident des Vereins, Gernot Mang, sagt, dass es nicht einfach ist und sehr enttäuschend ist, dass keine Einigung erzielt wurde. Der Investor Hasan Ismaik teilt mit, dass es für ihn ein 'trauriger Tag' ist. Die Fans sammeln sich am Trainingsgelände, um den Verein zu unterstützen. Der Verein muss nun den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten





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