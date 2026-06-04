Der TSV 1860 München muss nach 16 Jahren in der 3. Liga absteigen. Der frei gewordene Platz wird an den besten Absteiger, den TSV Havelse, vergeben. Diese Entscheidung ist jedoch umstritten, da sie nicht fair und verdient ist. Eine Reform der viertklassigen Regionalliga ist dringend notwendig, um diese Ungerechtigkeit zu beheben.

Der TSV 1860 München muss nach 16 Jahren in der 3. Liga absteigen. Der frei gewordene Platz wird nun an den besten Absteiger, den TSV Havelse, vergeben.

Diese Entscheidung ist jedoch umstritten, da sie nicht fair und verdient ist. Eine Reform der viertklassigen Regionalliga ist dringend notwendig, um diese Ungerechtigkeit zu beheben. Die Aufstiegsrelegation zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Lok Leipzig hat gezeigt, dass die aktuellen Regeln nicht mehr zeitgemäß sind.

Der 1. FC Schweinfurt als Tabellenletzter würde sogar noch vor Leipzig nachrücken, was die Ungerechtigkeit weiter verschärft. Die Spielordnung des DFB ist zwar klar geregelt, aber sie stammt aus einer anderen Zeit. Das Motto 'Meister müssen aufsteigen' wird heute nicht mehr akzeptiert.

Die potenziell nachrückenden Teams, wie der TSV Havelse und der FC Erzgebirge Aue, haben bereits ihre Planungen für die 4. Liga gestartet, da ein sportlicher Klassenerhalt kaum noch möglich ist. Eine Vergabe des Drittliga-Platzes an einen dieser Absteiger wäre unfair und nicht verdient. Die Frage nach Gerechtigkeit bleibt also weiterhin bestehen





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