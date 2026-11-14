TSV 1860 München tritt gegen SpVgg Unterhaching an

Der TSV 1860 München trifft am 14. November auf die SpVgg Unterhaching. Das Regionalliga-Spiel wird live im BR Fernsehen und im Livestream übertragen. Die Löwen wollen den Anschluss an Tabellenführer Memmingen wahren.

Der TSV 1860 München will seine aktuelle Erfolgsserie aus drei aufeinanderfolgenden Siegen fortführen und den Druck auf den Tabellenführer Memmingen aufrechterhalten. Diese Strategie ist notwendig, da Memmingen angekündigt hat, die Drittligalizenz für die kommende Spielzeit beantragen zu wollen und somit in die Regionalliga abstürzen müsste.

Tabellensituation und Aufstiegsambitionen

Nach einem holprigen Saisonstart hat sich die Mannschaft um den TSV 1860 München langsam in der Spitzengruppe der Regionalliga etabliert. Mit einer Bilanz von neun Siegen, sechs Unentschieden und zwei Niederlagen bleibt die Mannschaft auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze und belegt aktuell den zweiten Platz.

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Der direkte Kontrahent zur Spitzengruppe ist der FC Memmingen, der als Tabellenführer agiert. Die Löwen möchten diese Distanz nicht zu groß werden lassen, da der Abstieg von Memmingen die Konkurrenzsituation für den Aufstieg in die 3. Liga grundlegend verändern würde.

Erfolgsfaktor Michael Eberwein

Ein entscheidender Motor in der aktuellen Phase ist der Stürmer Michael Eberwein. Beim letzten Spiel erzielte er den entscheidenden Treffer zum knappen 1:0-Auswärtssieg beim SC Eltersdorf. Diese Leistung unterstreicht seine Bedeutung für das offensive Konzept von TSV 1860 München.

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Die jüngste Partie zeigte, wie wichtig Präzision in Abschluss-Situationen ist. Eberwein traf erneut, was seine Trefferquote und seine Rolle als wichtiger Torschütze für die Münchner bestätigt. Diese Konstanz ist für die Aufstiegsambitionen des Vereins von enormer Bedeutung.

SpVgg Unterhaching als gefährlicher Gegner

Am 19. Spieltag empfängt der TSV 1860 München die SpVgg Unterhaching im heimischen Stadion. Der ehemalige Drittligist befindet sich in einer soliden Verfassung und steht nach 17 absolvierten Spielen mit 28 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle.

Die Begegnung zwischen den Sechzigern und Unterhaching ist von hoher Bedeutung für beide Mannschaften. Während die Löwen den Anschluss an die Spitze wahren wollen, strebt Unterhaching nach weiteren Punkten, um in der Tabellenspitze mitzumischen und vielleicht selbst Aufstiegschancen zu erlangen.

Live-Übertragung im BR Fernsehen

Das Regionalliga-Spiel findet am Samstag, dem 14. November, statt. Der Anpfiff ist um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München. Fans können das Duell live und kostenlos im BR Fernsehen verfolgen.

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Neben der klassischen Fernsehübertragung steht die Partie auch digital zur Verfügung. Der Livestream beim BR kann über die Streaming-Plattform Joyn verfolgt werden. Dies ermöglicht es Fans, die Spiele der Regionalliga Bayern flexibel und ortsunabhängig zu konsumieren und die Entwicklung der Tabelle live zu verfolgen.