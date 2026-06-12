TSV 1860 München: U21 startet Training - Phil Collins' Sohn im Probetraining und rechtliche Unsicherheiten bei der KGaA

Die U21 des TSV 1860 München nimmt das Training auf, darunter der Sohn von Phil Collins, der ein Probetraining absolviert. Zudem stehen die Spieler der ehemaligen Profimannschaft wieder auf dem Platz. Währenddessen bleibt die Zukunft der KGaA ungewiss und der Verein sucht nach einer Lösung für den Regionalliga-Start.

Bei den Löwen beginnt am Montag wieder die Saisonvorbereitung: Die U21 -Mannschaft nimmt das Training an der Grünwalder Straße auf. Die Zweitvertretung, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bayernliga (fünfte Liga) gewann, startet ins neue Spieljahr.

Mit dabei sein wird auch ein vielversprechendes Talent: Der Sohn des Weltstars Phil Collins absolviert ein Probetraining bei den Münchner Löwen. Phil Collins ist durch Hits wie "Another Day in Paradise" und "In the Air Tonight" bekannt, sein Sohn hat sich hingegen für eine Fußballkarriere entschieden. Der junge Spieler, der in der Schweiz geboren wurde und zusätzlich die britische Staatsbürgerschaft besitzt, zeigte schon früh Talent.

Mit 16 Jahren kam er in die Jugend von Hannover 96, später spielte er in Österreich beim Profiklub WSG Tirol (2023 bis 2025). Zuletzt war der Mittelfeldspieler für den österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg aktiv. Ebenfalls auf den Platz werden jene Akteure zurückkehren, die zuletzt in der Profimannschaft Einsätze in der Regionalliga absolvierten und über gültige Verträge verfügen: Paul Bachmann, Lasse Fassmann, Damjan Dordan, Samuel Althaus, Emre Erdogan, Loris Husic und Xaver Kiefersauer. Diese Spieler hätten eigentlich bis zum 27.

Juni Urlaub gehabt - als Profispieler. Die Zukunft der KGaA, der Spielbetriebsgesellschaft des TSV 1860 München, bleibt derweil ungewiss. Offen ist, ob die Gesellschaft Insolvenz anmelden muss. In der KGaA sind auch die Verträge der U21-Akteure gebündelt.

Der Hauptinvestor Hasan Ismaik, der 60 Prozent der Anteile hält, hat das benötigte Kapital bisher nicht bereitgestellt. Gleichzeitig hat sich die rechtliche Situation durch den Abstieg verändert: Das Spielrecht der Profimannschaft fiel automatisch an den Verein zurück, da der Kooperationsvertrag zwischen Verein und KGaA vom TSV 1860 München am 4. Juni gekündigt wurde. Ismaik hat gegen diese Kündigung bislang keine gerichtlichen Schritte eingeleitet.

Mit dem Saisonstart der Regionalliga am 24. Juli wird die Zeit knapp. Der Verein hat bislang weder eine eigene Spielgesellschaft gegründet, noch Spieler neu verpflichtet oder einen Kader zusammengestellt. Dies ist auch kaum möglich, solange die Spieler der U19 bis U21 noch Verträge mit der KGaA haben.

Solange diese Verträge bestehen und die KGaA nicht insolvent ist, muss der Verein rechtliche Fallstricke vermeiden. Deshalb gelten weiterhin die üblichen Regeln: Nur die erste Mannschaft nutzt den Hauptplatz und die Kabinen, während die U21 im Nachwuchsleistungszentrum untergebracht ist und auf den Neben- oder Kunstrasenplätzen trainiert. Dort wird dann auch der Nachwuchsspieler Collins zu sehen sein





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