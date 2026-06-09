TSV 1860 München verpasst Lizenzzahlung: Abstieg in die Regionalliga droht

Der TSV 1860 München kann die Lizenzbedingung wegen einer Finanzlücke von 2,7 Millionen Euro nicht erfüllen und muss wahrscheinlich in die Regionalliga absteigen. Der TSV Havelse rückt als möglicher Nachrücker in die 3. Liga nach.

Der TSV 1860 München steht vor dem sportlichen und wirtschaftlichen Absturz. Der Deutsche Meister von 1966 konnte die vom Deutschen Fußball-Bund ( DFB ) geforderte Lizenzbedingung nicht erfüllen.

Hintergrund ist eine Finanzlücke in Höhe von 2,7 Millionen Euro, die aufgrund der Zahlungsverweigerung von Investor Hasan Ismaik entstanden ist. Ismaik, der Haupteigentümer der Löwen, weigert sich, die benötigten Mittel bereitzustellen. Der zuständige DFB-Ausschuss wird dem Klub daher aller Voraussicht nach am Mittwoch keine Lizenz für die Saison 2026/27 erteilen. Die Konsequenz ist der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern, die vierthöchste Spielklasse Deutschlands.

Für den traditionsreichen Verein, der 1966 die deutsche Meisterschaft gewann und 1997 den UEFA-Pokal, bedeutet dies einen weiteren Tiefpunkt in einer langen Phase der Turbulenzen. Die sportlichen Auswirkungen sind weitreichend. Gemäß den DFB-Bestimmungen rückt für den frei werdenden Platz in der 3. Liga der bestplatzierte der vier Vereine nach, die in der abgelaufenen Saison die sportlichen Abstiegsränge belegten.

Das ist der Tabellen-17. TSV Havelse. Voraussetzung ist, dass die Niedersachsen selbst die technisch-organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen können. Der Verein geht davon aus, diese Auflagen erfüllen zu können.

Sollte Havelse scheitern, würden in absteigender Reihenfolge Erzgebirge Aue, der SSV Ulm und der FC Schweinfurt 05 zum Zuge kommen. Die endgültige Entscheidung über den Nachrücker trifft die Fachgruppe Spielbetriebe der DFB GmbH und Co. KG unter dem Vorsitz von Rüdiger Heiß am Donnerstag. Dieser Prozess ist mit Spannung erwartet, da er über die Zusammensetzung der 3. Liga für die nächste Saison entscheidet.

Die Situation des TSV 1860 München ist auch ein Symbol für die zunehmende Kluft zwischen Tradition und Kommerz im Profifußball. Der Konflikt mit Investor Ismaik schwelt seit Jahren. Der jordanische Geschäftsmann, der 2011 bei den Löwen einstieg, hält 60 Prozent der Anteile, während der Verein nur 40 Prozent besitzt. Diese Konstellation hat immer wieder zu Spannungen geführt.

Die Fanszene ist gespalten: Viele Anhänger lehnen die Abhängigkeit von einem Investor ab, andere sehen in Ismaik die letzte Rettung. Die ausbleibende Zahlung könnte nun das endgültige Aus für die Profiabteilung bedeuten. Die Stadt München, die Heimstätte des Klubs, verfolgt die Entwicklungen mit Aufmerksamkeit, aber es gibt bislang keine Signale für eine Rettung von außen. Die Zukunft der Löwen bleibt ungewiss, während die Regionalliga Bayern und die möglichen Nachrücker bereits in den Startlöchern stehen. Die Entscheidungen dieser Woche werden den deutschen Fußball nachhaltig beeinflussen





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TSV 1860 München Lizenzverweigerung Regionalliga DFB Abstieg

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