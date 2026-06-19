TSV 1860 München: Zwangsabstieg, juristischer Kampf und ungewisse Zukunft

Der TSV 1860 München kann die Lizenz für die 3. Liga nicht nachweisen und muss in die Regionalliga absteigen. Der Verein hat Beschwerde beim DFB eingelegt, während Investor Hasan Ismaik mit Star-Anwalt Peter Gauweiler gegen die Kündigung des Kooperationsvertrages vorgeht. Ein Insolvenzverfahren und die Auflösung der KGaA drohen.

Der langjährige Bundesliga-Club TSV 1860 München steht vor einer tiefgreifenden Zäsur. Das Gründungsmitglied der Bundesliga kann nach einem erbitterten Streit mit Investor Hasan Ismaik die vom Deutschen Fußball-Bund ( DFB ) geforderten 2,7 Millionen Euro für die Lizenzierung der 3.

Liga nicht nachweisen. Dadurch ist die Lizenz letztendlich verweigert worden, was den Zwangsabstieg in die Regionalliga zur Folge hat. Die "Löwen" haben beim DFB Beschwerde gegen diesen Zwangsabstieg eingelegt, was von den Medien "Bild" und "Süddeutsche Zeitung" bestätigt wurde. Der Verband wird nun zeitnah vor dem DFB-Bundesgericht eine mündliche Verhandlung ansetzen, in der entschieden werden soll, ob der Nachweis der für die Lizenzerteilung notwendigen Summe von 2,3 Millionen Euro, die Investor Ismaik mittlerweile bereitgestellt haben soll, doch rechtens ist.

Die ursprüngliche Lizenzfrist war bereits am 4. Juni um 17 Uhr verstrichen. Dieser Schritt ist auch im Falle einer möglichen Insolvenz für die KGaA wichtig, um belegen zu können, dass man alles versucht hätte. Die Aussichten auf Erfolg der Beschwerde werden jedoch als sehr gering eingeschätzt.

Sollte der DFB dennoch im Sinne der "Sechziger" entscheiden, droht das absolute Chaos. Dann müsste etwa der ablösefreie Transfer von Sean Dulic zur TSG Hoffenheim offenbar entweder rückabgewickelt oder eine Ablöse nachverhandelt werden.

Zudem würde die Kündigung von Hauptsponsor "Die Bayerische" ihre Gültigkeit verlieren, da deren Sonderkündigungsrecht nur im Falle des Abstiegs in die Regionalliga gilt. Außerdem würden die bereits verkauften Dauerkarten von rund 8000 Stück für die 3. Liga ihre Gültigkeit behalten. Daneben steht weiterhin die Kündigung des Kooperationsvertrags vom 4.

Juni im Raum. Dieser regelt, dass das Spielrecht, das beim Verein liegt, an die KGaA übertragen wird. An dieser hält Ismaik weiterhin 60 Prozent der Anteile. Ismaik hat den ehemaligen CDU-Politiker und renommierten Juristen Peter Gauweiler als Rechtsanwalt gewonnen, um ihn im Kampf gegen die Kündigung des Kooperationsvertrages durch den e.

V. zu vertreten. Gauweiler äußerte gegenüber der "Bild", er glaube, dass das Scheitern der Verhandlungen letzte Woche vorsätzlich war und dass ein Masterplan dahinterstecke: "Die Insolvenz in Kauf zu nehmen, in die Regionalliga abzusteigen, mit dem Gedanken: 'Damit schaffen wir es, dass wir die KGaA auflösen und Ismaik sind wir los'". Demnach sehe der Plan der "Sechziger" vor, mit einer vom Verein ausgegliederten neuen Gesellschaft zur neuen Saison in der Regionalliga zu spielen.

Die KGaA, an der Ismaik auch nach der Kündigung des Kooperationsvertrages weiterhin 60 Prozent der Anteile hält, solle im Insolvenzfall abgewickelt werden. Laut "Bild" müssten rund acht Millionen Euro aufgebracht werden, um eine Insolvenz zu verhindern. Diese Summe ergibt sich u.a. aus den zu erstattenden rund vier Millionen Euro für die bereits 8000 verkauften Dauerkarten für die 3. Liga und dem Wegfall der Sponsoreneinnahmen durch die Kündigung von Hauptsponsor "Die Bayerische".

Ismaik hatte zuvor ein Darlehen über rund 3,5 Millionen Euro gekündigt, wodurch die für die Drittliga-Lizenz benötigten 2,7 Millionen Euro nicht erbracht werden konnten. Gauweiler erklärte weiter: "Das Geld hätte von Herrn Ismaik vorige Woche auf Knopfdruck gezahlt werden können. Wir hegen auch die Hoffnung, dass das noch passiert.

" Es gebe noch Möglichkeiten, den Profifußball für 1860 zu erhalten. Die DFB-Statuten ließen eine Beschwerde gegen den Abstieg zu. Diesen Versuch wolle man gemeinsam machen. Die Erfolgsaussichten einer Beschwerde nach Ablauf der Frist seien jedoch sehr gering.

Auf der Mitgliederversammlung der "Löwen" am Sonntag soll darüber abgestimmt werden, ob ohne die KGaA und stattdessen mit einer vom Verein gegründeten Gesellschaft in der Regionalliga angetreten wird. Für diesen Plan bräuchten die Klubführung um Präsident Gernot Mann eine Dreiviertel-Mehrheit der Mitglieder. Peter Gauweiler, dessen Schwerpunkt auf Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsstrafrecht liegt, hat in der Vergangenheit Medienunternehmer Leo Kirch im Prozess gegen die Deutsche Bank vertreten und rund 775 Millionen Euro Schadensersatz für dessen Erben erwirkt.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen bei den "Löwen" sind komplex und könnten noch lange nicht beendet sein. Der Konflikt zwischen Verein und Investor offenbart tiefe Gräben und wirft Fragen zur Struktur und Zukunft des Traditionsclubs auf. Die Entscheidung des DFB-Bundesgerichts wird mit Spannung erwartet, doch selbst ein Erfolg der Beschwerde würde die bereits eingetretenen Konsequenzen wie die Kündigung von Sponsoren und die rechtlichen Unsicherheiten nicht einfach rückgängig machen





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